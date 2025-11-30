Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN Politics.

Что говорят о ходе переговоров Украины и США?

Источник, который непосредственно знаком с ходом переговоров, рассказал изданию, что встреча была сложной, но очень конструктивной.

Пока все хорошо,

– говорит собеседник издания.

По словам источника, во время встречи обсуждали некоторые из самых чувствительных вопросов для завершения войны.

Какие заявления сделали на встрече в Майами?