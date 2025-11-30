Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN Politics.
Что говорят о ходе переговоров Украины и США?
Источник, который непосредственно знаком с ходом переговоров, рассказал изданию, что встреча была сложной, но очень конструктивной.
Пока все хорошо,
– говорит собеседник издания.
По словам источника, во время встречи обсуждали некоторые из самых чувствительных вопросов для завершения войны.
Какие заявления сделали на встрече в Майами?
Перед началом переговоров США и Украины 30 ноября Марко Рубио заверил, что Украина будет суверенной и независимой, и это касается не только завершения войны, но и экономического прогресса.
По словам Госсекретаря США, 30 ноября был значительный прогресс и сейчас стороны "на половине пути, чтобы обеспечить Украине суверенитет и независимость".
"Начало текущей встречи было удачным. Очень интересным и, пока что, конструктивным. Теплая атмосфера, благоприятна для потенциального прогрессивного результата. Замечательное руководство Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю отношение Джареда Кушнера и то, как он излагает свое видение", – прокомментировал Сергей Кислица.