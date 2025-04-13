В то же время команда Трампа уже тестирует реакцию общества и своих политиков, делая определенные шаги. Такое мнение 24 Каналу выразила политолог-американистка Александра Филиппенко, отметив, что говорится об объявлении определенного состояния в США.

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Как Трамп может стать президентом США в третий раз

По словам политолога-американистки, Трамп ввел тарифы на страны не просто так. Эти пошлины можно назвать своеобразными налогами для американцев. Так, международные компании отправляют свои товары в США, но и американский поставщик должен заплатить за них больше (именно из-за тарифной политики). Поэтому он может поднимать цену товаров для граждан Соединенных Штатов, чтобы получить какую-то прибыль.

Налоги может вводить только Конгресс. Президент может тоже это делать, но только в экстренных ситуациях. Например, когда в стране объявляют чрезвычайное положение,

– подчеркнула она.

Сейчас Трамп заявил, что США поставили на паузу введение тарифов на импорт на 90 дней. Это, по мнению Филиппенко, был тест на реакцию общества и конгрессменов. То есть существует вероятность внедрения Трампом чрезвычайного положения, когда он вводит новые тарифы и одновременно имеет право на продление срока своего президентства.

"Однако это нужно сделать до промежуточных выборов в 2026 году (проводятся примерно посередине срока полномочий президента США – 24 Канал). Ведь всегда в это время партия президента теряет определенное количество голосов", – сказала она.

Политолог-американистка отметила, что подобный тест команда Трампа делала и по военного положения. Речь идет об идее администрации Трампа провести военный парад в Вашингтоне на его 79-й день рождения 14 июня, что совпадает с 250-летием армии США. Однако по сравнению с тарифами, где сейчас пауза, этот вариант оказался провальным. Идея с парадом вызвала волну критики даже среди сторонников президента.