Водночас команда Трампа вже тестує реакцію суспільства та своїх політиків, роблячи певні кроки. Таку думку 24 Каналу висловила політологиня-американістка Олександра Філіппенко, зауваживши, що мовиться про оголошення певного стану в США.

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Як Трамп може стати президентом США втретє

За словами політологині-американістки, Трамп ввів тарифи на країни не просто так. Ці мита можна назвати своєрідними податками для американців. Так, міжнародні компанії надсилають свої товари до США, але й американський постачальник повинен заплатити за них більше (саме через тарифну політику). Тому він може підіймати ціну товарів для громадян Сполучених Штатів, щоб отримати якийсь прибуток.

Податки може вводити лише Конгрес. Президент може теж це робити, але лише в екстрених ситуаціях. Наприклад, коли в країні оголошують надзвичайний стан,

– наголосила вона.

Зараз Трамп заявив, що США поставили на паузу запровадження тарифів на імпорт на 90 днів. Це, на думку Філіппенко, був тест на реакцію суспільства та конгресменів. Тобто існує ймовірність впровадження Трампом надзвичайного стану, коли він вводить нові тарифи і водночас має право на продовження терміну свого президентства.

"Однак це потрібно зробити до проміжкових виборів у 2026 році (проводяться приблизно посередині терміну повноважень президента США – 24 Канал). Адже завжди у цей час партія президента втрачає певну кількість голосів", – сказала вона.

Політологиня-американістка зазначила, що подібний тест команда Трампа робила і щодо воєнного стану. Мовиться про ідею адміністрації Трампа провести військовий парад у Вашингтоні на його 79-й день народження 14 червня, що співпадає з 250-річчям армії США. Однак у порівнянні з тарифами, де зараз пауза, цей варіант виявився провальним. Ідея з парадом викликала хвилю критики навіть серед прихильників президента.