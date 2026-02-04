Рютте позиционировал себя не столько как главу альянса потенциальных равных, сколько как спикера стратегической капитуляции Европы. Об этом сообщили в Politico.

Как Марк Рютте обесценивает Европейскую оборону?

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не может защитить себя без США, и что те, кто думает иначе, должны "продолжать мечтать". Как отметило издание, он сделал больше, чем просто описал военную зависимость Европы – он превратил эту зависимость в политическую доктрину.

Взгляд Рютте на европейскую оборону придерживается знакомой, но все более несостоятельной логики: ядерное сдерживание равно защите США, защита США равна европейской безопасности, следовательно, европейский стратегический суверенитет это простая иллюзия.

Серьезная дискуссия о роли французских и британских сил сдерживания в Европе больше не является табу. Рютте указывает на высокую стоимость создания собственных европейских ядерных сил и отвергает идею европейского стратегического агентства, не предлагая никаких альтернатив,

– отметило издание.

Европейские страны уже вместе имеют в своем распоряжении передовые воздушные силы, подводные лодки мирового класса, значительную военно-морскую мощь, передовые ракетные и противовоздушные системы, кибернетическую экспертизу, космические ресурсы и одну из крупнейших оборонно-промышленных баз в мире.

Сможет ли Европа сама заботиться о своей безопасности?

США давно требуют от Европы взять на себя гораздо большую ответственность за собственную оборону. Но одновременно говорить Европе, что она должна заботиться о себе сама, при условии, что она будет продолжать покупать оружие американского производства, и что она никогда не сможет достичь настоящего успеха это не стратегическая ясность, а больше похоже на когнитивный диссонанс.

Европа больше не может игнорировать политическую реальность, независимо от того, что кто-то может думать о разрушительной политике Дональда Трампа. Направление движения внешней политики США безошибочно: Европа больше не является приоритетом.

Однако это не означает, что Европа откажется от НАТО или активно разорвет трансатлантические связи. Скорее, это означает признание того, что союзы между равными крепче тех, что построены на зависимости. Европа, которая может полагаться на себя в военном, промышленном и политическом плане, является более надежным и ценным союзником. А 80-летний трансатлантический альянс сохранится только при условии, что США и Европа заключат новое соглашение.

