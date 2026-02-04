Рютте позиціонував себе не стільки як главу альянсу потенційних рівних, скільки як речника стратегічної капітуляції Європи. Про це повідомили в Politico.

Як Марк Рютте знецінює Європейську оборону?

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа не може захистити себе без США, і що ті, хто думає інакше, повинні "продовжувати мріяти". Як зазначило видання, він зробив більше, ніж просто описав військову залежність Європи – він перетворив цю залежність на політичну доктрину.

Погляд Рютте на європейську оборону дотримується знайомої, але дедалі більш неспроможної логіки: ядерне стримування дорівнює захисту США, захист США дорівнює європейській безпеці, отже, європейський стратегічний суверенітет це проста ілюзія.

Серйозна дискусія про роль французьких і британських сил стримування в Європі більше не є табу. Рютте вказує на високу вартість створення власних європейських ядерних сил і відкидає ідею європейського стратегічного агентства, не пропонуючи жодних альтернатив,

– зазначило видання.

Європейські країни вже разом мають у своєму розпорядженні передові повітряні сили, підводні човни світового класу, значну військово-морську потужність, передові ракетні та протиповітряні системи, кібернетичну експертизу, космічні ресурси та одну з найбільших оборонно-промислових баз у світі.

Чи зможе Європа сама дбати про свою безпеку?

США давно вимагають від Європи взяти на себе набагато більшу відповідальність за власну оборону. Але одночасно говорити Європі, що вона повинна піклуватися про себе сама, за умови, що вона продовжуватиме купувати зброю американського виробництва, і що вона ніколи не зможе досягти справжнього успіху це не стратегічна ясність, а більш схоже на когнітивний дисонанс.

Європа більше не може ігнорувати політичну реальність, незалежно від того, що хтось може думати про руйнівну політику Дональда Трампа. Напрямок руху зовнішньої політики США безпомилковий: Європа більше не є пріоритетом.

Однак це не означає, що Європа відмовиться від НАТО чи активно розірве трансатлантичні зв'язки. Швидше, це означає визнання того, що союзи між рівними є міцнішими за ті, що побудовані на залежності. Європа, яка може покладатися на себе у військовому, промисловому та політичному плані, є більш надійним та цінним союзником. А 80-річний трансатлантичний альянс збережеться лише за умови, що США та Європа укладуть нову угоду.

Що відомо про останні заяви Рютте стосовно України?