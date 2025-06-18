В посольстве выразили искренние соболезнования семьям погибших. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение посольства США в Украине.

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Посольство США прокомментировало обстрел Украины 17 мая

Посольство США наконец прокомментировало ракетный обстрел Украины 17 мая, что привел к десяткам жертв и сотням раненых. В ведомстве уточнили, что среди погибших – гражданин США.

В посольстве выразили искренние соболезнования семьям погибших.

Это бессмысленное нападение противоречит призыву президента Трампа остановить убийства и положить конец войне,

– добавили в представительстве.

Напомним, в ООН отметили, что недавняя атака на Киев, вероятно, является самой смертоносной за последний почти год.

Упомянуто, что примерно столько же погибших в Киеве последний раз было в результате атаки 8 июля 2024 года. Тогда, согласно обнародованным данным, из-за обстрела погибли 32 человека, еще 85 человек получили ранения.