Миллиардеры в России теряют свой статус олигархов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Олигархи теряют власть в России

Филимонов сначала ввел запрет на привлечение трудовых мигрантов в строительной отрасли, но отменил его после протестов "Северстали", которая предостерегла, что это угрожает реализации инфраструктурных проектов.

Однако разногласия между губернатором и бизнесменом с 22,5 миллиардами долларов состояния на этом не закончились. Чиновник публично обвинил компанию в сокращении местных инвестиций и намекнул на недостаточный "патриотизм" со стороны Мордашова, раскритиковав его за "квазилиберальную ориентацию".

Упадок власти магнатов начался после прихода к власти Путина более двух десятилетий назад, и к моменту введения санкций против многих из них, они сохранили в основном ограниченное влияние на политику. С тех пор российский лидер стремится создать "новую элиту", построенную на основе его военного вторжения,

– говорится в статье.

Конфликт стал еще одним примером того, как российские олигархи теряют влияние. По словам одного из предпринимателей, Кремль фактически делегировал губернаторам контроль над бизнесом в регионах, требуя, чтобы прибыли предприятий шли не на дивиденды, а на нужды общества.

Губернаторы, как правило, зависят от бизнеса, но бизнес также должен учитывать жалобы региональных лидеров в адрес Кремля, сказал другой олигарх.

Другие примеры свидетельствуют об общей тенденции. Например, миллиардера Вадима Мошковича оставили под стражей по делу о хищении, а доли Дмитрия Каменщика в аэропорту "Домодедово" заморозили.

Дело Мордашова является наглядным примером более широких тектонических сдвигов для олигархов. 59-летний миллиардер десятилетиями пользовался относительно спокойной жизнью. Будучи партнером Юрия Ковальчука, давнего соратника Путина, в нескольких компаниях, Мордашов получал рекордные дивиденды от "Северстали" и расширял свою империю в России и за рубежом,

– говорится в статье.

Что касается губернатора Вологодской области Филимонова, то он также является давним соратником Путина. Он несколько лет работал в администрации президента. Филимонов известен своим отстаиванием "традиционных ценностей". Например, он известен установлением памятника Сталину.