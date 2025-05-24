Мільярдери у Росії втрачають свій статус олігархів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Олігархи втрачають владу у Росії

Філімонов спочатку запровадив заборону на залучення трудових мігрантів у будівельній галузі, але скасував її після протестів "Северсталі", яка застерегла, що це загрожує реалізації інфраструктурних проєктів.

Проте розбіжності між губернатором і бізнесменом зі 22,5 мільярда доларів статків на цьому не закінчилися. Чиновник публічно звинуватив компанію у скороченні місцевих інвестицій та натякнув на недостатній "патріотизм" з боку Мордашова, розкритикувавши його за "квазіліберальну орієнтацію".

Занепад влади магнатів почався після приходу до влади Путіна більше двох десятиліть тому, і до моменту введення санкцій проти багатьох з них, вони зберегли в основному обмежений вплив на політику. Відтоді російський лідер прагне створити "нову еліту", побудовану на основі його військового вторгнення,

– йдеться у статті.

Конфлікт став ще одним прикладом того, як російські олігархи втрачають вплив. За словами одного з підприємців, Кремль фактично делегував губернаторам контроль над бізнесом у регіонах, вимагаючи, щоб прибутки підприємств ішли не на дивіденди, а на потреби громади.

Губернатори, як правило, залежать від бізнесу, але бізнес також повинен враховувати скарги регіональних лідерів на адресу Кремля, сказав інший олігарх.

Інші приклади свідчать про загальну тенденцію. Наприклад, мільярдера Вадима Мошковича залишили під вартою у справі про розкрадання, а частки Дмитра Каменщика в аеропорту "Домодєдово" заморозили.

Справа Мордашова є наочним прикладом ширших тектонічних зрушень для олігархів. 59-річний мільярдер десятиліттями користувався відносно спокійним життям. Будучи партнером Юрія Ковальчука, давнього соратника Путіна, у кількох компаніях, Мордашов отримував рекордні дивіденди від "Сєвєрсталі" і розширював свою імперію в Росії та за кордоном,

– йдеться у статті.

Щодо губернатора Вологодської області Філімонова, то він також є давнім соратником Путіна. Він кілька років працював в адміністрації президента. Філімоном відомий своїм відстоюванням "традиційних цінностей". Наприклад, він відомий встановленням пам'ятника Сталіну.