Дональд Трамп согласился предоставлять Украине оружие, если за него будут платить партнеры. Однако пока единственной страной, которая готова оплатить оружие для Сил обороны, которые защищают не только Украину, но и наших партнеров от российской агрессии, является Германия. Партнеры давали уже много обещаний, поэтому стоит дождаться, когда оружие, которое изготовили США и оплатила Европа, действительно используют в войне против России.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью 24 Каналу заметил, что надо оказывать большее давление на правительства остальных стран, ведь украинцы платят ужасную цену, останавливая российскую агрессию. Больше об оружии для Украины, вступлении в Евросоюз и восстановлении городов – читайте далее в материале.

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Кто действительно готов платить за оружие для Украины?

Недавно в своей статье вы сравнили сегодняшнюю международную политику с профессиональной борьбой. Это очень интересное сравнение. Вы хотите сказать, что поддержка Украины Западом рискует стать больше вопросом нарратива, чем реальной стратегии?

В каком-то смысле я утверждаю, что это всегда так и представлялось. Но даже я и многие люди, которые работают в этой сфере, склонны верить, что на этот раз это реально. Думаю, что 3,5 года украинской борьбы должны заставить нас реально признать то, что происходит.

Одно из последних событий – президент Дональд Трамп открыл новую страницу (в помощи Украине – 24 Канал). Но мы в очередной раз увидели, что на самом деле ничего не изменилось. Поэтому я критикую этот способ создания политики, что только привлекает внимание, а не является реальным производством и политикой, которая помогла бы Украине на передовой.

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Какова цена этого псевдовзаимодействия для Украины и кому это на самом деле выгодно?

Это ужасная цена – украинцы ежедневно расплачиваются своими жизнями. Только в ночь на 16 июля 2025 года по украинским городам запустили 400 беспилотников. Это и есть реальная цена. Другая сторона медали заключается в том, что существует малый шанс понять, что на самом деле происходит на Западе. Ведь мы обращаем очень много внимания на эти псевдособытия, псевдореальности и забываем то, что действительно необходимо.

Например, сейчас говорят, что мы ожидаем огромное количество американской поддержки, которую будут оплачивать европейские страны. Так Киев сможет стабилизировать фронт. Но я предлагаю разобраться в фактах и в ситуации в целом. Так кто же будет за это платить? Где очереди стран, которые хотят купить американское оружие?

Я слышал, что Германия собирается закупить несколько батарей Patriot. Это важно. Но кто еще? Мы слышали, что Италия и Франция не планируют. Я волнуюсь, что это станет еще одним хорошим заголовком с малозаметными последствиями. Нужно, чтобы люди на Западе начали оказывать давление на свои правительства, чтобы они делали реальные вещи.

Сначала я подумала, что на этот раз Европа заплатит за политические решения Дональда Трампа. А теперь вы говорите, что многие страны, которые являются большими союзниками Украины, не хотят этого делать.

Да, но нужно сохранять надежду. Есть вероятность, что ситуация может меняться. Я всегда об этом говорю. Сейчас мой аргумент такой – я буду радоваться, когда действительно увижу, что оружие, за которое заплатила Европа, а американцы доставили, – использовали против российских целей в России, в Украине, или где бы они ни были. Когда ракета будет лететь в направлении Москвы, в направлении России – я скажу "хорошо, наконец". До этого мы видели много обещаний и очень мало прогресса.

Германия, Финляндия, Дания делают реальные шаги, принимают решения. Что это нам показывает? Какое именно лидерство сейчас действительно нужно Украине от ее партнеров?

Приведу очень хороший пример. Когда я вижу, как канцлер Германии в Бундестаге защищает Украину, тратит деньги на оборону Германии, на оборону стран Балтики, а его критикует оппозиция – я в определенном смысле чувствую к нему симпатию. Ведь у него есть личная заинтересованность в этом.

Он платит политическую цену. Не создает очень ярких заголовков, но пытается пробиться сквозь это. Поэтому я не удивляюсь, когда слышу, что Германия является первой и пока единственной страной, которая будет покупать оружие у США и отправлять его в Украину.

Вы упомянули Финляндию и Данию. Это тоже хороший пример. Они близко к моей стране. Их лидеры были убежденными сторонниками Украины. Опять же, без громких заявлений, без больших планов или твитов – они просто поступали правильно. В Украине есть настоящие друзья, которые преданы делу, но также есть очень сильный враг в лице России. Она тоже имеет своих союзников, таких как Китай. Они показывают, что именно партнеры должны делать на фронте Украины.

Теперь я думаю, почему Германия становится для Украины настоящим другом, а другие нет. Я не говорю о большинстве, но на некоторых из них мы полагались.

Во-первых, это связано с тем, что в Германии произошли политические изменения. Важно отметить, что существует разница в стиле руководства, в приверженности, когда говорим о предыдущем правительстве и нынешнем.

Второй аргумент заключается в том, что во время общения с немецкими политиками и экспертами мне кажется, что чувство ответственности и самосохранения вступило в действие. То есть в немецких портовых городах на Балтике, на севере Германии, люди действительно задумываются о том, что произойдет, если Россия вторгнется в Европу. Они очень близко, поэтому хотели бы защищать Литву, Польшу, помочь обороняться. Для них это совсем не то, что было раньше.

Думаете, они реально будут защищать Литву или Польшу?

Это всегда остается вопросом, пока не будет проверено на практике.

На Западе допустили серьезную ошибку относительно войны

Недавно я разговаривала с британским полковником, и он сказал, что никто в НАТО не хочет жертвовать ни одним солдатом ради пятой части украинской земли. Я знаю, что Украина не в НАТО, но мы говорим о странах-членах Альянса. Впрочем, все равно никто не хочет посылать своих людей умирать.

Да, вы правы. Я думаю, что одна из фундаментальных ошибок, которую Запад сделал в отношении Украины, – продолжал воспринимать ее как изолированную страну, которая либо чудом выиграет, либо Путин просто удовлетворится тем, что есть и остановится, скажет, что заплатил достаточно за войну. Но это не так, это ошибочная стратегия, потому что Украина сейчас защищает все другие страны НАТО, которые имеют границу или близки к России. Украина защищает Литву, Польшу, другие страны Балтии.

Я всегда утверждал, что стратегическая глубина Литвы всего 300 километров. Почти столько же территории, сколько Украина сейчас временно потеряла из-за российской оккупации, то есть захватить всю Литву россиянам гораздо проще. Поэтому то, что россияне находятся в 900 километрах от Литвы – заслуга украинской армии и ее храбрости. Я объяснял это своим друзьям в НАТО, но они этого еще не осознали.

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Предыдущий вопрос, который вы задали о Германии, заключается в том, что происходит изменение немецкой политики. Литва будет принимать немецкую бригаду, что является первым случаем после холодной войны, когда Германия отправит свои войска и постоянно их будет размещать в другой стране. Это стратегический шаг.

Сколько военных отправляет Германия?

Бригаду, около пяти тысяч человек.

Что немедленно должны сделать партнеры?

Вы закончили свою статью яркой фразой о том, что если мы продолжим относиться к войне в Украине как к реалити-шоу, то пожары в Киеве могут стать финалом сезона. Какие реальные действия вы бы хотели увидеть от европейских и американских лидеров?

Прежде всего понимание того, что Путин не остановится, должно быть вложено в политику. Что мы будем делать, если Путин продолжит свою агрессию? Какой наш план? А единственный план сейчас у нас – поддерживать Украину как можно больше, чтобы не только Украина выжила, но и чтобы мы выжили. Это главное. Если нам удастся осознать эту реальность, то следующие шаги будут достаточно понятными.

Нам нужно прекратить хвастаться пустыми вещами, которые могут произойти, а могут и не произойти через 50 или 100 дней. Важно дать Украине все, что ей нужно. К тому же эти вещи в большинстве можно изготавливать на украинских предприятиях.

В Украине есть заводы, мощности, инженеры. В большинстве случаев не хватает только денег. У нас они есть. Вспомним, как Дания сделала то, что сейчас называется "датской моделью". Ее повторили другие страны, но в малых количествах. Мы можем обеспечить Украину инвестициями, которые ей нужны, чтобы она могла построить свою оборону, ведь это и наша оборона.

После конференции по восстановлению Украины удалось запустить крупнейший инвестиционный фонд. Тогда прозвучал призыв к глобальному бизнесу инвестировать, даже несмотря на то, что ракеты до сих пор продолжают падать. Эта долгосрочная стратегия становится реальной?

Я повторю то, что уже сказал. Когда я увижу европейские, украинские, американские ракеты, выпущенные украинцами в российском направлении, – то тогда скажу, что это начало давать результаты. До тех пор мы можем разве что надеяться, но я не совсем оптимистичный, поэтому сохраняю свою критическую позицию.

Вы очень критически относились к "Коалиции желающих" и не только вы. Меняется ли что-то на ваш взгляд?

Я вспомнил Германию и возлагаю большие надежды на то, что она действительно может что-то сделать. Ее способность инвестировать, производить, поддерживать своих союзников – огромна. Возможно, недостаточно развита, неиспользована, но Германия является очень мощной страной.



Канцлер Германии Мерц активно поддерживает Украину / Getty Images

Если они смогут справиться с бюрократическими и политическими препятствиями в парламенте и продемонстрируют свою промышленную мощь – это может серьезно повлиять на расклад сил. Германия способна это сделать. Это звучит комично, но я скрестил пальцы для большего успеха.

О вступлении Украины в Евросоюз

Просматривая ваши социальные сети, я наткнулась на видео с бывшим украинским министром Дмитрием Кулебой, где он говорит, что не верит, будто Дональд Трамп сможет положить конец этой войне. Он верит только в то, что Украина станет настолько сильной и независимой, что сможет защитить себя сама. Вы тоже так считаете?

Я полностью разделяю его мнение. Я уже много раз говорил об этом – это не теория и не политический лозунг: Украина на самом деле является могущественной страной, которая смогла остановить российское наступление, защитить Киев и большую часть своей территории. Но все происходит медленно только потому, что ей не поставляют достаточно техники, и пока она не в состоянии самостоятельно производить все необходимое.

Мы не даем Украине того, что ей нужно – вот в чем настоящая причина проблемы. Я имею в виду, что если это изменится – Украина сможет изменить баланс сил. Достаточно посмотреть на исторические примеры: Финляндия смогла остановить Сталина в 1940 году. А это страна, которая в десять раз меньше, однако она была оснащена до войны. Украина же пока не оснащена для победы.

Российское вторжение продолжается уже четвертый год, а мы до сих пор не получаем достаточно оружия. Видите ли вы в этом процессе стратегические ошибки Украины?

Нет. Украина, как говорится, строит самолет прямо во время полета. Сейчас многое существенно отличается от того, каким было три года назад. Тогда Украина в значительной степени зависела от всей помощи, которую Запад мог предоставить. Мол, если вы получите HIMARS, ракеты, системы, тогда сможете остановить россиян. Сейчас все иначе. Поэтому многое изменилось. Страна адаптировалась, научилась воевать.

Может ли ситуация стать лучше? Думаю, всегда есть что улучшить, но очень сложно давать советы правительству, не зная всех тонкостей внутренних конфликтов. Поэтому я склонен больше сосредотачиваться на том, что мы можем сделать.

И еще одна важная ремарка. Есть путь евроинтеграции, в рамках которого Украина обязалась провести реформы во многих чрезвычайно важных сферах, чтобы стать частью ЕС. Говорится о борьбе с коррупцией, изменении политической культуры.

Я знаю, что Брюссель во многих случаях не готов. Я пользуюсь возможностью, чтобы критиковать Брюссель – чтобы они наконец взялись за ум и начали действовать быстрее. Но я посоветовал бы Украине не сбиваться с выбранного курса – это сейчас невероятно важно. Еще важнее это будет в будущем, когда страну нужно будет восстановить и поставить на ноги после завершения войны. А для этого Европа – критически необходима.

Я была полна оптимизма, когда посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что уже ведутся разговоры о возможном вступлении в ЕС в 2030 году. Но когда я слышу заявления из Брюсселя – мой оптимизм уже не такой сильный.

Вы правы. Украина, так сказать, строит самолет, но не думаю, что Европа что-то строит. Я видел процесс вступления Литвы в ЕС. Именно тогда в 2004 году я стал дипломатом. Я начинал свою карьеру не в Министерстве иностранных дел. Я видел, насколько были заняты не только литовцы, а и европейцы. К нам приезжало так много людей, которые проверяли законы. Было очевидно, что самолет строился с обеих сторон – и со стороны Литвы, и со стороны Брюсселя. Мы встретились где-то посередине.

Теперь, когда я приезжаю в Брюссель – это больше похоже на щебетание. Вы слышите, что что-то происходит, но не видите много действий. Поэтому, когда кто-то говорит о датах до 2030 года – мне очень хочется верить, что это реальная дата. Но для этого мы должны увидеть больше конкретики. Украина не должна остановиться. Украине нужно продолжать реформы – но не ради Брюсселя, а ради себя.

Я была на саммите в Брюсселе в прошлом году, и мы встречались со многими людьми – с теми, кто связан с Украиной. Я подумала: если они действительно движутся в сторону плана нашего присоединения к ЕС до 2030 года – у них должно появиться много департаментов, работающих по Украине. Прошел год, и не появилось ни одной вакансии, которая бы позволила нам приехать в Брюссель и работать в пользу Украины.

Именно так и должно было быть. И неправильно, что ничего не происходит. Очевидно, что мы находимся в этой псевдореальности, что Украина скоро может присоединиться. Но произойдет ли это присоединение? Кто-то действительно что-то для этого делает? Это как профессиональный реслинг в Брюсселе.

Литва всегда была одним из самых последовательных сторонников Украины. Какую роль вы видите сейчас в этой новой фазе российско-украинской войны в военном, дипломатическом и экономическом измерениях? Есть ли какие-то инициативы, в которых вы участвуете?

Всегда лучше, когда нынешняя администрация комментирует такие вопросы. Я только надеюсь, что Литва и в дальнейшем будет играть роль строителя коалиции. Во многих случаях важнейшей является именно наша помощь. Мы стараемся делать все, что в наших силах, когда речь идет о санкциях и поставках оборудования в Украину.

Но самая большая ценность, которую может принести такая маленькая страна, как Литва, – это создание коалиции в поддержку Украины. Это могут быть балтийские страны, северобалтийский регион, балтийский регион вместе с Польшей и Германией. Это может быть более широкая коалиция. Это важная работа, которую нужно продолжать.

Я пытался это делать, когда был министром. Сейчас у меня нет инструментов для этого. Надеюсь, что нынешняя власть видит в этом приоритет.

Но каждый раз в Украине или где-то на конференции вы выступаете в поддержку Украины. Не все так делают после того, как уходят с должности.

Я хочу, чтобы Украина победила.

Восстановление Украины должно начаться уже сейчас

Мы на одной стороне. По вашему мнению, должна ли Украина балансировать между восстановлением и обороной? Существует ли риск, что слишком много внимания будет уделяться восстановлению, пока бомбы еще падают?

Это очень сложный вопрос. Почти с самого начала войны я выступал за то, чтобы процесс восстановления продолжался – именно потому, что это дает людям надежду на нормализацию. Мы не ждем того времени, когда страна станет полностью мирной. Когда это произойдет, мы не знаем. Люди могут только надеяться на это, глядя на все разрушенные, сожженные и поврежденные здания. Думаю, люди могут начать терять надежду.

Но если страна покажет, что мы способны восстанавливаться, можем построить школу – возможно, с иностранной помощью. Литва сыграла большую роль в восстановлении школ. И я всегда выступал за то, чтобы начинать восстанавливать. Что-то снова будет разрушено. Россияне это хорошо умеют. Но мы знаем, как строить, как перестраивать, реконструировать и как показывать людям, что Украина на самом деле есть и будет прекрасной страной для жизни.

Что меня поразило как украинку, так это когда россияне атакуют авиабомбами Харьков в 4 утра, а уже в 7 или 8 утра аварийные службы ремонтируют дорогу, которую разрушила Россия. Это удивительно. И это та самая надежда, о которой вы говорите. Это придает нам мужества, и мы восхищаемся своим народом.

Да, именно так. Поэтому я думаю, что это нужно продолжать. Вы упомянули конференцию в Риме. Надеюсь, что эти обязательства действительно воплотятся в жизнь и ускорят восстановление Украины даже при этих условиях.

Кто-то сказал мне, что Джорджа Мелони может стать тем человеком, который возглавит весь процесс восстановления Украины. Что вы думаете по этому поводу?

Я не уверен, все зависит от того, в чем именно суть. Думаю, основной частью процесса восстановления будут руководить сами украинцы. Возможно, будет финансовая поддержка со стороны Запада.

Почему бы и нет. Джорджа Мелони – хороший политический лидер, пользуется большим уважением. Она может сделать многое для этого, если это действительно произойдет.