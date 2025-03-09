Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Европа оценивает риски для своих американских систем вооружения

После того как США прекратили военную помощь Украине, многие европейские правительства испытывают угрызения совести из-за десятилетий закупок американского оружия. Это сделало их зависимыми от Вашингтона относительно дальнейшего функционирования оружия.

Такое беспокойство вызвало дискуссию о том, хранят ли США секретные так называемые "выключатели", которые могут обездвижить самолеты и системы вооружений.

На практике это может даже не иметь значения из-за того, поскольку передовые боевые самолеты и другое сложное оружие, например, противоракетные системы, передовые беспилотники и самолеты раннего предупреждения уже зависят от американских запасных частей и обновлений программного обеспечения.

Это не так просто как выключатель. Большинство европейских вооруженных сил в значительной степени зависят от США по поддержке связи, поддержки радиоэлектронной борьбы и пополнения боеприпасов в любом серьезном конфликте,

– сказал Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб.

Зависимость Европы от США, тем временем растет. Так, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на долю Америки приходится 55% импорта европейского оборонного оборудования в течение 2019 – 2023 годов, по сравнению с 35% за предыдущие 5 лет.

Бен Уоллес, бывший министр обороны Великобритании, сказал, что если бы до сих пор был на этом посту, первым ответом было бы поручить "оценку зависимости и уязвимости между международными партнерами, в частности США". Это позволило бы подумать, нужны ли какие-то стратегические изменения

Боевые самолеты

Интересно, что более половины передовых боевых самолетов Европы – главным образом F-35 и F-16 – покупаются в США.

Самолет полагается на постоянное обновление и техническую поддержку со стороны Соединенных Штатов через свою автономную логистическую информационную систему. Она должна быть заменена следующей программой, известной как Odin, Operational Data Integrated Network. Системы управляют всем, – от планирования задач и баз данных угроз до диагностики технического обслуживания.

Проблема с действительно сложным оборонным оборудованием заключается в том, что оно требует настолько сильной поддержки со стороны поставщика, что если поставщик решит прекратить его поддержку, оборудование перестает работать, если не мгновенно, то очень, очень быстро,

– отметил Саш Туса, аналитик по аэрокосмической и оборонной промышленности.

Еще до президентства Трампа, на ранних этапах программы F-35, Великобритания – главный покупатель, изготавливающий много деталей для самолета, – попросила гарантии "операционного суверенитета". В 2006 году были предоставлены определенные заверения, впрочем, ни один союзник Соединенных Штатов не имеет такого уровня доступа Вашингтона к исходному коду системы.

В Lockheed Martin заявили, что в рамках своих государственных контрактов компания поставляет "всю системную инфраструктуру и данные, необходимые всем клиентам F-35 для поддержки самолета". Также добавили, что иностранные военные продажи являются межправительственными операциями, поэтому любые дальнейшие вопросы лучше всего решать США или соответствующим правительствам-заказчикам.

Недавно в Минобороны Швейцарии заявили, что их F-35 можно использовать "автономно" после того, как столкнулось с вопросами о влиянии США на самолет. В то же время добавили, ни один передовой западный истребитель не был полностью независимым от американских защищенных систем передачи данных и спутниковой навигации GPS, даже тех, что изготовлены европейскими производителями.

Ядерное сдерживание Великобритании

Сдерживание Великобритании подвергается особому контролю. Ведь оно опирается на подводные лодки, вооруженные баллистическими Trident. Эти ракеты арендованы у США и регулярно возвращаются на американскую базу в Кингс-Бей для обслуживания. Испытания также проводятся под наблюдением Соединенных Штатов на мысе Канаверал во Флориде.

Британская газета отмечает, что такая зависимость является ограничением для независимости системы. Впрочем, по мнению аналитиков, непонятно, повлияет ли это на работу Великобритании через несколько месяцев или лет.

Малкольм Чалмерс, заместитель генерального директора Rusi, считает, что перспектива решения Соединенных Штатов прекратить обслуживание британских ракет Trident "очень маловероятна".

Это было бы концом особых отношений между Соединенным Королевством и США, если бы подобное отключение было длительным,

– подчеркнул Чалмерс.

Trident также является частью Соглашения о взаимной обороне между США и Британией, которую продлили на неопределенный срок после ее повторной ратификации в ноябре 2024 года.

Однако Ник Каннингем, аналитик Agency Partners, считает, что ракеты Trident остаются "критической точкой уязвимости" для Британии. Учитывая роль, которую США играют в техническом обслуживании, утверждал, что Лондон должен по крайней мере исследовать возможность использования французских баллистических ракет M51 с подводных лодок. Кстати, Франция и Великобритания являются единственными ядерными державами в Европе.

Данные и разведка

Собеседник издания в оборонной промышленности отметил, что важные части воздушно-десантного флота для разведки, наблюдения и разведки в Европе были "фактически заставлены США и зависели от их сотрудничества".

Конкретные примеры включают британские самолеты-разведчики Rivet Joint, охотники за подводными лодками P8 Poseidon, которые используются Норвегией и заказанные Германией, самолеты раннего предупреждения Wedgetail и дроны Protector.

Многие европейские страны используют американский дрон Reaper, полагающийся на предоставленные США спутниковые линии связи и поддержку программного обеспечения. Италии и Франции потребовалось длительное разрешение Америки на оснащение беспилотников ракетами.

Беспокойство в Европе вызывает не столько конкретные системы оружия, сколько возможность для Соединенных Штатов прекратить поддержку связи и обмен информацией на любой платформе, – от истребителей до вертолетов Chinook и Apache, а также систем ПВО, в частности, Patriot.

Существует очевидное беспокойство относительно надежности США как вашего ключевого оборонного партнера,

– сказал Дуглас Барри, старший научный сотрудник отдела военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований.

Недавний резкий поворот во внешней политике США "ставит под сомнение целый ряд вещей, которые мир воспринимал как должное", отметило издание.

Хотя Трамп, вероятно, взбудоражил трансатлантический альянс, директор DI Danish Defence and Security Industries, считает, что повседневные контакты в отрасли продолжаются в обычном режиме.

Есть много тревоги относительно того, что произойдет, но до сих пор мы не почувствовали никаких изменений в отношениях с США,

– отметил Йоахим Финкильман.

Также отметил, что Дания сама изготовила более 100 деталей для F-35 и была одним из многих национальных поставщиков.

"Я не знаю, какие возможности имеют США для их производства, если они не получат датских элементов", – добавил Финкильман.

В то же время британская газета отмечает, при этом главной жертвой неопределенности, скорее всего, станет американская оружейная промышленность, чем ее европейские клиенты.

Акции ведущих оборонных групп США значительно отставали от акций их европейских конкурентов, стремительно выросших после возвращения Трампа в Белый дом. И хотя ни один заказ Соединенных Штатов не был отменен, мало кто сомневается, что Европа начнет применять более независимый подход.

"Это, по сути, сигнализирует о начале конца западного альянса или по крайней мере той его части, которая включает США. Пусть поможет американская вооруженная промышленность. Это катастрофа с точки зрения экспорта", – считает управляющий директор консалтинговой компании AeroDynamic Advisory.