Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Європа оцінює ризики для своїх американських систем озброєння

Після того, як США припинили військову допомогу Україні, багато європейських урядів відчувають докори сумління через десятиліття закупівель американської зброї. Це зробило їх залежними від Вашингтона щодо подальшого функціонування зброї.

Таке занепокоєння викликало дискусію про те, чи зберігають США секретні так звані "вимикачі", які можуть знерухомити літаки й системи озброєнь.

На практиці це може навіть не мати значення через те, оскільки передові бойові літаки й інша складна зброя, наприклад, протиракетні системи, передові безпілотники та літаки раннього попередження уже залежать від американських запасних частин і оновлень програмного забезпечення.

Це не так просто, як вимикач. Більшість європейських збройних сил значною мірою залежать від США щодо підтримки зв'язку, підтримки радіоелектронної боротьби та поповнення боєприпасів у будь-якому серйозному конфлікті,

— сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб.

Залежність Європи від США, тим часом зростає. Так, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, на частку Америки припадає 55% імпорту європейського оборонного обладнання протягом 2019 – 2023 років, порівняно з 35% за попередні 5 років.

Бен Воллес, колишній міністр оборони Великої Британії, сказав, що якби досі був на цій посаді, першою відповіддю було б доручити "оцінку залежності та вразливості між міжнародними партнерами, зокрема США". Це дозволило б поміркувати, чи потрібні якісь стратегічні зміни

Бойові літаки

Цікаво, що більше ніж половина передових бойових літаків Європи — головним чином F-35 і F-16 — купуються в США.

Літак покладається на постійне оновлення та технічну підтримку з боку Сполучених Штатів через свою автономну логістичну інформаційну систему. Вона має бути замінена наступною програмою, відомою як Odin, Operational Data Integrated Network. Системи керують усім, – від планування завдань і баз даних загроз до діагностики технічного обслуговування.

Проблема з дійсно складним оборонним обладнанням полягає в тому, що воно потребує настільки сильної підтримки з боку постачальника, що якщо постачальник вирішить припинити його підтримку, обладнання перестає працювати, якщо не миттєво, то дуже, дуже швидко,

– наголосив Саш Туса, аналітик з аерокосмічної та оборонної промисловості.

Ще до президентства Трампа, на ранніх етапах програми F-35, Велика Британія — головний покупець, що виготовляє багато деталей для літака, — попросила гарантії "операційного суверенітету". У 2006 році було надано певні запевнення, втім, жоден союзник Сполучених Штатів не має такого рівня доступу Вашингтона до вихідного коду системи.

У Lockheed Martin заявили, що в рамках своїх державних контрактів компанія постачає "всю системну інфраструктуру й дані, необхідні всім клієнтам F-35 для підтримки літака". Також додали, що іноземні військові продажі є міжурядовими операціями, тож будь-які подальші питання найкраще вирішувати США або відповідним урядам-замовникам.

Нещодавно у Міноборони Швейцарії заявили, що їхні F-35 можна використовувати "автономно" після того, як зіткнулося з питаннями про вплив США на літак. Водночас додали, жоден передовий західний винищувач не був повністю незалежним від американських захищених систем передачі даних і супутникової навігації GPS, навіть тих, що виготовлені європейськими виробниками.

Ядерне стримування Великої Британії

Стримування Великої Британії піддається особливому контролю. Адже воно спирається на підводні човни, озброєні балістичними Trident. Ці ракети орендовані у США і регулярно повертаються на американську базу в Кінгс-Бей для обслуговування. Випробування також проводяться під наглядом Сполучених Штатів на мисі Канаверал у Флориді.

Британська газета зазначає, що така залежність є обмеженням для незалежності системи. Втім, на думку аналітиків, незрозуміло, чи вплине це на роботу Великої Британії через кілька місяців або років.

Малкольм Чалмерс, заступник генерального директора Rusi, вважає, що перспектива рішення Сполучених Штатів припинити обслуговування британських ракет Trident "дуже малоймовірна".

Це було б кінцем особливих відносин між Сполученим Королівством і США, якби подібне відключення було тривалим,

– наголосив Чалмерс.

Trident також є частиною Угоди про взаємну оборону між США та Британією, яку продовжили на невизначений термін після її повторної ратифікації в листопаді 2024 року.

Однак, Нік Каннінгем, аналітик Agency Partners, вважає, що ракети Trident залишаються "критичною точкою вразливості" для Британії. Зважаючи на роль, яку США відіграють у технічному обслуговуванні, стверджував, що Лондон повинен принаймні дослідити можливість використання французьких балістичних ракет M51 з підводних човнів. До речі, Франція та Велика Британія є єдиними ядерними державами в Європі.

Дані та розвідка

Співрозмовник видання в оборонній промисловості зазначив, що важливі частини повітряно-десантного флоту для розвідки, спостереження й розвідки в Європі були "фактично заставлені США і залежали від їхньої співпраці".

Конкретні приклади включають британські літаки-розвідники Rivet Joint, мисливці за підводними човнами P8 Poseidon, які використовуються Норвегією та замовлені Німеччиною, літаки раннього попередження Wedgetail і дрони Protector.

Багато європейських країн використовують американський дрон Reaper, що покладається на надані США супутникові лінії зв’язку і підтримку програмного забезпечення. Італії та Франції потрібен був тривалий дозвіл Америки на оснащення безпілотників ракетами.

Занепокоєння у Європі викликає не стільки конкретні системи зброї, скільки можливість для Сполучених Штатів припинити підтримку зв'язку й обмін інформацією на будь-якій платформі, – від винищувачів до вертольотів Chinook і Apache, а також систем ППО, зокрема, Patriot.

Існує очевидне занепокоєння щодо надійності США як вашого ключового оборонного партнера,

— сказав Дуглас Баррі, старший науковий співробітник відділу військової аерокосмічної галузі Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Нещодавній різкий поворот у зовнішній політиці США "ставить під сумнів цілий ряд речей, які світ сприймав як належне", зазначило видання.

Хоча Трамп, ймовірно, розбурхав трансатлантичний альянс, директор DI Danish Defence and Security Industries, вважає, що повсякденні контакти в галузі тривають у звичайному режимі.

Є багато тривоги щодо того, що станеться, але досі ми не відчули жодних змін у відносинах зі США,

– наголосив Йоахім Фінкільман.

Також зазначив, що Данія сама виготовила понад 100 деталей для F-35 і була одним із багатьох національних постачальників.

"Я не знаю, які можливості мають США для їх виробництва, якщо вони не отримають данських елементів", — додав Фінкільман.

Водночас британська газета зазначає, при цьому головною жертвою невизначеності, швидше за все, стане американська збройна промисловість, ніж її європейські клієнти.

Акції провідних оборонних груп США значно відставали від акцій їхніх європейських конкурентів, що стрімко зросли після повернення Трампа в Білий дім. І хоча жодне замовлення Сполучених Штатів не було скасовано, мало хто сумнівається, що Європа почне застосовувати більш незалежний підхід.

"Це, по суті, сигналізує про початок кінця західного альянсу або принаймні тієї його частини, яка включає США. Нехай допоможе американська збройна промисловість. Це катастрофа з точки зору експорту", – вважає керуючий директор консалтингової компанії AeroDynamic Advisory.