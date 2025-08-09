Так считает немецкий дипломат, бывший советник канцлера ФРГ и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Как следовало бы действовать Трампу?

По мнению немецкого дипломата, Дональд Трамп всегда недооценивал Владимира Путина, неправильно понимая его цели, и встреча в двустороннем формате без участия Владимира Зеленского является путем к ловушке диктатора.

Вместо обсуждать Украину с Путиным, Трампу следует поговорить с Зеленским и Путиным о том, как прекратить российскую агрессию. Встреча в формате трех была бы положительной, поскольку Путин наконец признал бы законность представительства Украины. Но Трамп не думает о легитимности, как и Путин,

– заявил он.

В то же время он сказал, что удивился выбору Аляски для проведения переговоров, ведь Россия до сих пор считает эту территорию своей бывшей собственностью. Поэтому Хойсген рассматривает место встречи как возможный знак слабости Путина.

По его словам, вряд ли Владимир Путин повторит свои заявления о территориальных претензиях в сторону США из-за Аляски. Гойсген признался, что ожидал встречи в ОАЭ из-за близких отношений страны с Россией и США во времена Трампа.

К слову, в Bild предполагали, что Стив Уиткофф передал Трампу ложную информацию об условиях Путина для прекращения огня, и Россия не изменила свое максималистское требование контроля над пятью украинскими регионами.