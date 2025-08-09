Так вважає німецький дипломат, колишній радник канцлера ФРН і голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Експосол у США пояснив, чим небезпечна анонсована зустріч Трампа з Путіним

Як варто було б діяти Трампу?

На думку німецького дипломата, Дональд Трамп завжди недооцінював Володимира Путіна, неправильно розуміючи його цілі, і зустріч у двосторонньому форматі без участі Володимира Зеленського є шляхом до пастки диктатора.

Замість обговорювати Україну з Путіним, Трампу слід поговорити із Зеленським і Путіним про те, як припинити російську агресію. Зустріч у форматі трьох була б позитивною, оскільки Путін нарешті визнав би законність представництва України. Але Трамп не думає про легітимність, як і Путін,

– заявив він.

Водночас він сказав, що здивувався вибором Аляски для проведення переговорів, адже Росія досі вважає цю територію своєю колишньою власністю. Через це Гойсген розглядає місце зустрічі як можливий знак слабкості Путіна.

За його словами, навряд чи Володимир Путін повторить свої заяви про територіальні претензії у бік США через Аляску. Гойсген зізнався, що очікував зустрічі в ОАЕ через близькі відносини країни з Росією та США за часів Трампа.

До слова, у Bild припускали, що Стів Віткофф передав Трампу неправдиву інформацію про умови Путіна для припинення вогню, і Росія не змінила свою максималістську вимогу контролю над п'ятьма українськими регіонами.