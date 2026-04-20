Руководитель Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко объяснил 24 Каналу, что Трамп может попытаться заморозить конфликт в Иране и провести переговоры с Си Цзиньпином.

Смотрите также: Двойная блокада: Трамп пошел на неожиданные шаги в Ормузском проливе

Почему геополитический курс Трампа играет против него самого?

На фоне геополитического хаоса, который создал Трамп – и внутри страны, и в мире – демократы наконец поднимают головы. Не критиковать его сейчас может разве что очень ленивый демократ, который не хочет воспользоваться шансом перед промежуточными выборами,

– сказал Буряченко.

Критика демократов Трампа не беспокоит, но есть 30% недовольных республиканцев. Маятниковая политика Трампа – когда он может за один день начать и завершить войну – вызывает негативную реакцию среди своих. Однопартийцы считают, что он заигрался с внешней политикой, и не понимают, чем завершится война с Ираном.

К тому же запланированная встреча с Си Цзиньпином обостряет ситуацию. В мае в США де-факто стартуют избирательные гонки и состоится праймериз в большинстве штатов. Поэтому давление на президента растет, и он требует конкретных достижений, но показать их не может, потому что имеет только нерешенные вопросы вокруг НАТО, Европы, Ирана и Китая.

Станет ли Ближний Восток ловушкой для республиканцев?

Если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, встреча с Си Цзиньпином также завершится ничем.

Формально они пожмут руки, заявят о подписании соглашений и новой эре сотрудничества, но по сути конкретных результатов не будет. Трамп погряз в ловушке обещаний на избирательный период. А Си просто будет улыбаться и наблюдать за его неспособностью разобраться даже с Ираном. Я не исключаю, что Трамп попытается поставить конфликт в Иране на паузу,

– отметил Буряченко.

Однако эксперт предполагает, что эти переговоры дадут энергетическим и фондовым рынкам немного уравновеситься. А после саммита НАТО в 2026 году, где состоится серьезный разговор о перспективах взаимодействия США и Европы, военные действия вокруг Ирана и Ближнего Востока с большой вероятностью продолжатся.

Куба, Гренландия и война в Украине – не дадут Трампу электоральных побед, потому что Путин намеренно будет сохранять украинский вопрос как рычаг влияния на США.

"Обострение на Ближнем Востоке неизбежно. Это позволит Трампу ввести чрезвычайное положение в США, к которому он шел весь год. На фоне слабых рейтингов президента и республиканской партии это потенциально может привести к внутриполитическому обострению США. Геополитическая турбулентность и эксцентричность Трампа может сыграть злую шутку со всем миром", – сказал Буряченко.

Обратите внимание! Профессор из США Скотт Лукас считает, что Трамп попал в ловушку сразу в трех направлениях: провальная миграционная политика, экономические проблемы из-за войны в Иране и скандал с файлами Эпштейна. А еще перед выборами он обещал не втягивать страну в войны, однако нарушил обещание, что может негативно повлиять на республиканцев на выборах в ноябре.

Что еще известно о встрече Трампа и Си?