Керівник Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко пояснив 24 Каналу, що Трамп може спробувати заморозити конфлікт в Ірані та провести переговори з Сі Цзіньпіном.

Чому геополітичний курс Трампа грає проти нього самого?

На тлі геополітичного хаосу, який створив Трамп – і всередині країни, і у світі – демократи нарешті підіймають голови. Не критикувати його зараз може хіба що дуже лінивий демократ, який не хоче скористатися шансом перед проміжними виборами,

– сказав Буряченко.

Критика демократів Трампа не турбує, але є 30% невдоволених республіканців. Маятникова політика Трампа – коли він може за один день розпочати та завершити війну – викликає негативну реакцію серед своїх. Однопартійці вважають, що він загрався із зовнішньою політикою, і не розуміють, чим завершиться війна з Іраном.

До того ж запланована зустріч з Сі Цзіньпіном загострює ситуацію. У травні у США де-факто стартують виборчі перегони та відбудеться праймериз у більшості штатів. Тому тиск на президента зростає, і він потребує конкретних досягнень, але показати їх не може, бо має лише нерозв'язані питання навколо НАТО, Європи, Ірану та Китаю.

Чи стане Близький Схід пасткою для республіканців?

Якщо ситуація на Близькому Сході не стабілізується, зустріч з Сі Цзіньпіном також завершиться нічим.

Формально вони потиснуть руки, заявлять про підписання угод та нову еру співпраці, але по суті конкретних результатів не буде. Трамп загруз в пастці обіцянок на виборчий період. А Сі просто буде посміхатися та спостерігати за його неспроможністю розібратися навіть з Іраном. Я не виключаю, що Трамп спробує поставити конфлікт в Ірані на паузу,

– зазначив Буряченко.

Однак експерт припускає, що ці переговори дадуть енергетичним та фондовим ринкам трішки врівноважитися. А після саміту НАТО у 2026 році, де відбудеться серйозна розмова про перспективи взаємодії США та Європи, військові дії навколо Ірану й Близького Сходу з великою ймовірністю продовжаться.

Куба, Гренландія та війна в Україні – не дадуть Трампу електоральних перемог, бо Путін навмисно зберігатиме українське питання як важіль впливу на США.

"Загострення на Близькому Сході неминуче. Це дозволить Трампу запровадити надзвичайний стан у США, до якого він прямував весь рік. На тлі слабких рейтингів президента та республіканської партії це потенційно може призвести до внутрішньополітичного загострення США. Геополітична турбулентність та ексцентричність Трампа може зіграти злий жарт з усім світом", – сказав Буряченко.

Зверніть увагу! Професор зі США Скотт Лукас вважає, що Трамп потрапив у пастку одразу в трьох напрямках: провальна міграційна політика, економічні проблеми через війну в Ірані та скандал з файлами Епштейна. А ще перед виборами він обіцяв не втягувати країну у війни, проте порушив обіцянку, що може негативно вплинути на республіканців на виборах в листопаді.

