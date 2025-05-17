Фактически весь этот "спектакль" с переговорами был сделан для Трампа. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, объяснив, что именно американский президент настаивал на двусторонней встрече двух лидеров государств.

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Какого результата достиг Трамп

Президент США постоянно подчеркивал, что две стороны должны сесть за стол переговоров. Он настаивал, чтобы Владимир Зеленский поехал в Стамбул. Так хотел проверить, чего на самом деле хочет Россия.

Трамп достиг своей цели. Он фактически заставлял Зеленского посетить Турцию, говорил, что на этих переговорах можно выяснить, насколько Россия хочет мира. Очевидно, что цель достигнута,

– отметил политолог.

Украина конструктивно подошла к этому процессу, президент Зеленский прилетел с очень мощной делегацией, которая была готова к работе. Зато Россия отправила чиновников третьего или даже четвертого уровня. Так они показали, что хотят продолжения войны, капитуляции Украины.

Есть один неприятный момент

Как бы парадоксально не звучало, но Трамп действительно достиг цели. Но за этим он не увидел еще один момент, который является очень смущающим. В последнее время мы наблюдали работу в тандеме – США, Украина и Европа. Так сформировалось после встречи Трампа и Зеленского в Риме. Звучали заявления, что с Россией надо вести комплексную работу от имени всех государств.

Но вдруг Трамп заявляет, что ничего не решится без его двусторонней встречи с Путиным. Это очень неприятный момент, потому что с этого все начиналось 3 месяца назад. И сейчас мы к этому вернулись,

– подчеркнул Олег Лесной.

Возможно, Трамп сейчас переживает головокружение от успеха, эйфорию от приема в Саудовской Аравии и Катаре, подарков, которые ему там вручили. Остается надеяться, что когда он вернется в США, то осознает, какой на самом деле реальность.

Более того, разговор Трампа и Путина без участия Украины очень опасен. Он может привести к масштабированию конфликта, потому что нельзя решать судьбу государства за его спиной.

Напомним, в Стамбуле 16 мая все-таки начались переговоры украинской и российской делегаций. Представитель Путина сказал, что находится на постоянном контакте с главой Кремля. Он получает всю информацию онлайн.