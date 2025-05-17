Фактично вся ця "вистава" з переговорами була зроблена для Трампа. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, пояснивши, що саме американський президент наполягав на двосторонній зустрічі двох лідерів держав.

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Якого результату досяг Трамп

Президент США постійно наголошував, що дві сторони мають сісти за стіл переговорів. Він наполягав, щоб Володимир Зеленський поїхав до Стамбула. Так хотів перевірити, чого насправді хоче Росія.

Трамп досягнув своєї мети. Він фактично змушував Зеленського відвідати Туреччину, казав, що на цих перемовинах можна з'ясувати, наскільки Росія хоче миру. Очевидно, що мета досягнута,

– зауважив політолог.

Україна конструктивно підійшла до цього процесу, президент Зеленський прилетів з дуже потужною делегацією, яка була готова до роботи. Натомість Росія відрядила чиновників третього або навіть четвертого рівня. Так вони показали, що хочуть продовження війни, капітуляції України.

Є один неприємний момент

Як би парадоксально не звучало, але Трамп справді досягнув мети. Але за цим він не побачив ще один момент, який є дуже бентежним. Останнім часом ми спостерігали роботу в тандемі – США, Україна та Європа. Так сформувалося після зустрічі Трампа і Зеленського у Римі. Лунали заяви, що з Росією треба вести комплексну роботу від імені всіх держав.

Але раптом Трамп заявляє, що нічого не вирішиться без його двосторонньої зустрічі з Путіним. Це дуже неприємний момент, тому що з цього все починалося 3 місяці тому. І зараз ми до цього повернулися,

– підкреслив Олег Лісний.

Можливо, Трамп зараз переживає запаморочення від успіху, ейфорію від прийому у Саудівській Аравії та Катарі, подарунків, які йому там вручили. Залишається сподіватися, що коли він повернеться до США, то усвідомить, якою насправді є реальність.

Ба більше, розмова Трампа і Путіна без участі України є дуже небезпечною. Вона може призвести до масштабування конфлікту, бо не можна вирішувати долю держави за її спиною.

Нагадаємо, у Стамбулі 16 травня все-таки розпочалися переговори української та російської делегацій. Речник Путіна сказав, що перебуває на постійному контакті з очільником Кремля. Він отримує всю інформацію онлайн.