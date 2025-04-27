Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Основными приоритетами для Трампа на следующие 100 дней станут торговые соглашения и мирные переговоры, а также борьба с нелегальной иммиграцией и реформирование федеральной бюрократии.

Читай также Другого выхода нет, – польский дипломат сказал, как дальше будут действовать США на переговорах

Трамп очертил свои цели на следующие 100 дней

На следующей неделе Трамп отправится в Мичиган на митинг, посвященный юбилею, где планируется осветить экономические достижения администрации и рассказать о новых изменениях во внешней политике.

Белый дом также намерен объявить о сокращении расточительства в правительстве с помощью миллиардера Илона Маска, который ведет работу по очистке бюрократических структур.

По словам одного из высокопоставленных чиновников США, после нескольких громких изменений в социальной политике, Трамп готовит новые "торпеды", не уточнив, что именно имеется в виду под этими действиями. Однако речь идет о возможных исполнительных действиях, которые будут продолжать менять политический ландшафт США.

Акцент в следующем периоде Трамп обещает сделать на мирных переговорах и торговых соглашениях. После начатой торговой войны с несколькими странами, его администрация надеется на заключение соглашений в течение 90 дней. Кроме того, в планах президента - поездка в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, где он продолжит настаивать на мирном решении российско-украинского конфликта.