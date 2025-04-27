Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Основними пріоритетами для Трампа на наступні 100 днів стануть торгові угоди та мирні переговори, а також боротьба з нелегальною імміграцією та реформування федеральної бюрократії.

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Трамп окреслив свої цілі на наступні 100 днів

Наступного тижня Трамп відправиться до Мічигану на мітинг, присвячений ювілею, де планується висвітлити економічні досягнення адміністрації та розповісти про нові зміни в зовнішній політиці.

Білий дім також має намір оголосити про скорочення марнотратства в уряді за допомогою мільярдера Ілона Маска, який веде роботу з очищення бюрократичних структур.

За словами одного з високопосадовців США, після кількох гучних змін у соціальній політиці, Трамп готує нові "торпеди", не уточнивши, що саме мається на увазі під цими діями. Проте йдеться про можливі виконавчі дії, які продовжуватимуть змінювати політичний ландшафт США.

Акцент у наступному періоді Трамп обіцяє зробити на мирних переговорах та торгових угодах. Після розпочатої торгової війни з кількома країнами, його адміністрація сподівається на укладення угод протягом 90 днів. Окрім того, у планах президента — поїздка до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ, де він продовжить наполягати на мирному вирішенні російсько-українського конфлікту.