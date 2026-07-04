За ходом событий в Иране и подробностями церемонии прощания следит 24 Канал со ссылкой на западные СМИ.
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Что известно о похоронах Хаменеи?
Прежде всего отметим, что церемонии должны продлиться шесть дней (4–9 июля). В Тегеране тело аятоллы планируют выставить для прощания в комплексе Grand Mosalla, после чего состоится масштабная траурная процессия по улицам столицы.
Далее 7 июля кортеж должен отправиться в Кум, 8 июля – в священные города Наджаф и Кербела в Ираке, а окончательное захоронение запланировано на 9 июля в Мешхеде.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Ожидается массовое участие – по оценкам иранских властей, от 15 до 20 миллионов человек. Также заявлено о возможном присутствии представителей более чем 30 стран, в частности Пакистана, России и Китая, а также религиозных деятелей из около 90 государств.
В связи с этим событием в стране введен повышенный уровень безопасности, а дипломатические контакты между США и Ираном, по сообщениям СМИ, временно приостановлены.
Мероприятие собрало тысячи людей и, по замыслу организаторов, должно продемонстрировать силу режима его противникам. Среди присутствующих раздаются антиамериканские и антиизраильские лозунги. Death to America! Death to Israel! (Смерть Америке! Смерть Израилю), Начало церемоний символически пришлось на 4 июля – День Независимости США. В Тегеране во дворе комплекса Grand Mosalla собрались тысячи людей с красными флагами, которые считаются символом мести. Гроб Хаменеи открыли накануне вечером для прощания сторонников, которые массово пришли на церемонию. В пятницу, 3 июля, он был помещен в главном молельном зале комплекса, посвященного предыдущему лидеру Ирана.
Кадры из Ирана, где прощаются с Али Хаменеи
– скандирует толпа.
Мероприятие собрало тысячи людей и, по замыслу организаторов, должно продемонстрировать силу режима его противникам.
Среди присутствующих раздаются антиамериканские и антиизраильские лозунги.
Death to America! Death to Israel! (Смерть Америке! Смерть Израилю),
Начало церемоний символически пришлось на 4 июля – День Независимости США.
В Тегеране во дворе комплекса Grand Mosalla собрались тысячи людей с красными флагами, которые считаются символом мести.
Гроб Хаменеи открыли накануне вечером для прощания сторонников, которые массово пришли на церемонию.
В пятницу, 3 июля, он был помещен в главном молельном зале комплекса, посвященного предыдущему лидеру Ирана.