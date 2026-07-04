За перебігом подій в Ірані та подробицями з церемонії прощання слідкує 24 Канал з посиланням на західні медіа.
Важливо На руках кров українців: хто такий Алі Хаменеї та що буде з Іраном після падіння режиму аятол
Що відомо про похорон Хаменеї?
Передусім зазначимо, що церемонії мають тривати шість днів (4 – 9 липня). У Тегерані тіло аятоли планують виставити для прощання в комплексі Grand Mosalla, після чого відбудеться масштабна траурна процесія вулицями столиці.
Далі 7 липня кортеж має вирушити до Кума, 8 липня – до священних міст Наджафа і Кербела в Іраку, а фінальне поховання заплановане 9 липня в Мешхеді.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Очікується масова участь – за оцінками іранської влади, від 15 до 20 мільйонів людей. Також заявлено про можливу присутність представників більш ніж 30 країн, зокрема Пакистану, Росії та Китаю, а також релігійних діячів із близько 90 держав.
Через подію в країні введено підвищений рівень безпеки, а дипломатичні контакти між США та Іраном, за повідомленнями медіа, тимчасово призупинені.
Кадри з Ірану, де прощаються з Алі Хаменеї
Подія зібрала тисячі людей і, за задумом організаторів, має продемонструвати силу режиму його противникам.
Серед присутніх лунають антиамериканські та антиізраїльські гасла.
Death to America! Death to Israel! (Смерть Америці! Смерть Ізраїлю),
– скандує натовп.
Початок церемоній символічно припав на 4 липня — День Незалежності США.
У Тегерані в дворі комплексу Grand Mosalla зібралися тисячі людей із червоними прапорами, які вважаються символом помсти.
Труну Хаменеї відкрили напередодні ввечері для прощання прихильників, які масово прийшли на церемонію.
У п'ятницю, 3 липня, вона була розміщена в головній молитовній залі комплексу, присвяченого попередньому лідеру Ірану.