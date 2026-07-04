За перебігом подій в Ірані та подробицями з церемонії прощання слідкує 24 Канал з посиланням на західні медіа.

Важливо На руках кров українців: хто такий Алі Хаменеї та що буде з Іраном після падіння режиму аятол

Що відомо про похорон Хаменеї?

Передусім зазначимо, що церемонії мають тривати шість днів (4 – 9 липня). У Тегерані тіло аятоли планують виставити для прощання в комплексі Grand Mosalla, після чого відбудеться масштабна траурна процесія вулицями столиці.

Далі 7 липня кортеж має вирушити до Кума, 8 липня – до священних міст Наджафа і Кербела в Іраку, а фінальне поховання заплановане 9 липня в Мешхеді.

Очікується масова участь – за оцінками іранської влади, від 15 до 20 мільйонів людей. Також заявлено про можливу присутність представників більш ніж 30 країн, зокрема Пакистану, Росії та Китаю, а також релігійних діячів із близько 90 держав.

Через подію в країні введено підвищений рівень безпеки, а дипломатичні контакти між США та Іраном, за повідомленнями медіа, тимчасово призупинені.