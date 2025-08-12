Перемещение портретов воспринимают как очередное проявление политического противостояния. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему Трамп приказал убрать портрет Обамы?

Решение о переносе портрета принял лично Дональд Трамп. Такой приказ может свидетельствовать о сохраняющихся между политиками напряженных отношениях,. Недавно он обвинил Обаму и его команду в "государственной измене" во время выборов 2016 года. Такие заявления офис Обамы назвал "странными" и "возмутительными".

Для справки: по сложившейся традиции, портреты последних президентов США размещают на наиболее заметных местах входа в резиденцию, чтобы их могли видеть участники официальных мероприятий и посетители.

Изображение Барака Обамы в Белом доме перемещают уже второй раз за последние 5 месяцев. В апреле его сняли с Гранд-фойе, заменив картиной с образом Трампа во время покушения в Батлере, Пенсильвания.

Теперь же реалистичный портрет 44-го президента США Барака Обамы находится в менее заметной локации – на верхушке Главной лестницы резиденции. Увидеть его смогут только члены президентской семьи, часть персонала и агенты Секретной службы США. Для туристов изображение останется невидимым.



Трамп убрал портрет Обамы с почетного места / Фото Yeni Şafak

Рядом с изображением Обамы висят и портреты Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего, с которыми у нынешнего главы Белого дома тоже были непростые отношения. Последний когда-то назвал Трампа "болтуном" и демонстративно проголосовал за Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году.

