Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Бриджит Бринк журналисту Atlantic.

Смотрите также Не может быть полурешений: конгрессмен требует объяснений Трампа относительно помощи Украине

Разговор Бринк с представителем Украины

Во время разговора с журналистом о том, как сейчас украинцы относятся к американцам, Бринк поделилась воспоминаниями о последних днях на посту.

Она вспомнила о разговоре с высокопоставленным чиновником Украины, чье имя решила не называть. Темой диалога был план "мирного урегулирования", который Киеву представили как возможный путь продвижения вперед в мирных переговорах.

Тот документ, который я не буду подробно описывать, содержал, как бы я сказала, список желаний Путина по всему, чего он хочет. Он посмотрел на меня и сказал: "Вы были нашим ближайшим стратегическим партнером". И это все, что он сказал,

– рассказала Бринк.

Она добавила, что не смогла ответить украинскому чиновнику, поскольку сама посвятила значительную часть своей жизни поддержке свободы и демократии в Украине и в более широком европейском пространстве на благо американцев.

По мнению Бринк, российский диктатор не планирует останавливаться только на Украине. Эта война – риск не только для Украины, но и для мира.