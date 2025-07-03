Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение конгрессмена в соцсети Х.

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Конгрессмен требует объяснений относительно помощи Украине

Брайан Фицпатрик заявил, что новости о приостановке военной помощи Украине вызвали у него "серьезное беспокойство".

Это происходит на фоне крупнейшей воздушной атаки России с начала войны – за одну неделю по гражданским объектам было выпущено более 500 единиц вооружения,

– подчеркнул он.

По словам конгрессмена, сейчас украинские силы не только защищают собственную страну, но и сдерживают наступление на свободу в целом. Он подчеркнул, что в деле защиты свободы не может быть полурешений.

Я официально запросил срочный брифинг от Белого дома и Министерства обороны, чтобы разъяснить эти сообщения, пересмотреть запасы вооружений и боеприпасов нашей страны и убедиться, что Соединенные Штаты остаются полностью преданными обеспечению Украины ресурсами для защиты ее народа и сохранения свободы,

– добавил Брайан Фицпатрик.

Напомним, в среду, 2 июля, Белый дом объявил о паузе в поставках военной помощи для Украины, в частности ракет к системам Patriot.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО.