Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис конгресмена в соцмережі Х.

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Конгресмен вимагає пояснень щодо допомоги Україні

Браян Фіцпатрік заявив, що новини про призупинку військової допомоги Україні викликали в нього "серйозне занепокоєння".

Це відбувається на тлі найбільшої повітряної атаки Росії з початку війни – за один тиждень по цивільних об'єктах було випущено понад 500 одиниць озброєння,

– підкреслив він.

За словами конгресмена, зараз українські сили не лише захищають власну країну, а й стримують наступ на свободу загалом. Він підкреслив, що у справі захисту свободи не може бути напіврішень.

Я офіційно запросив терміновий брифінг від Білого дому та Міністерства оборони, щоб роз'яснити ці повідомлення, переглянути запаси озброєнь і боєприпасів нашої країни та переконатися, що Сполучені Штати залишаються повністю відданими забезпеченню України ресурсами для захисту її народу та збереження свободи,

– додав Браян Фіцпатрік.

Нагадаємо, в середу, 2 липня, Білий дім оголосив про паузу в постачанні військової допомоги для України, зокрема ракет до систем Patriot.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що наразі на робочих рівнях між Україною та США з'ясовують усі деталі з постачання оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО.