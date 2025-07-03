Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Бріджит Брінк журналісту Atlantic.

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Розмова Брінк з представником України

Під час розмови з журналістом про те, як зараз українці ставляться до американців, Брінк поділилася спогадами про останні дні на посаді.

Вона згадала про розмову з високопосадовцем України, чиє ім'я вирішила не називати. Темою діалогу був план "мирного врегулювання", який Києву представили як можливий шлях просування вперед у мирних переговорах.

Той документ, який я не буду детально описувати, містив, як би я сказала, список бажань Путіна щодо всього, чого він хоче. Він подивився на мене і сказав: "Ви були нашим найближчим стратегічним партнером". І це все, що він сказав,

– розповіла Брінк.

Вона додала, що не змогла відповісти українському посадовцю, оскільки сама присвятила значну частину свого життя підтримці свободи та демократії в Україні та в ширшому європейському просторі на благо американців.

На думку Брінк, російський диктатор не планує зупинятися лише на Україні. Ця війна – ризик не лише для України, але й для світу.