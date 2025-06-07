В интервью для Укринформа генерал французской армии и консультант по вопросам обороны Николя Ришу выразил большое сомнение в том, что в 2025 году будет достигнуто долговременное перемирие, передает 24 Канал.

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Что остановит Путина

По словам военного, именно позиция США в значительной степени определит будущее войны. Ришу заметил, что пока неизвестно, по какому плану будет действовать Вашингтон.

Генерал считает, что одними санкциями заставить Путина остановить войну невозможно, поскольку последствия их действия можно увидеть только в долгосрочной перспективе.

Единственное, что способно повлиять на российского диктатора, по мнению Ришу, это неограниченная массовая военная помощь Украине со стороны США.

Напомним, что никаких пакетов помощи новая администрация США не инициировала. Американское оружие, которое продолжает поступать Киеву, было согласовано еще при каденции Джо Байдена.

Недавно США перенаправили ракеты, которые должна была получить Украина, на вооружение своего контингента на Ближнем Востоке. Подрывники ближнего действия, которые критически важны для борьбы с дронами, теперь будут использоваться на истребителях F-15E в США.