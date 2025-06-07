В інтерв'ю для Укрінформу генерал французької армії та консультант з питань оборони Ніколя Рішу висловив великий сумнів у тому, що у 2025 році буде досягнуто довготривале перемир'я, передає 24 Канал.

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Що зупинить Путіна

За словами військового, саме позиція США значною мірою визначить майбутнє війни. Рішу зауважив, що наразі невідомо, за яким планом діятиме Вашингтон.

Генерал вважає, що самими санкціями примусити Путіна зупинити війну неможливо, оскільки наслідки їхньої дії можна побачити лише в довгостроковій перспективі.

Єдине, що здатне вплинути на російського диктатора, на думку Рішу, це необмежена масова військова допомога Україні з боку США.

Нагадаємо, що жодних пакетів допомоги нова адміністрація США не ініціювала. Американська зброя, яка продовжує надходити Києву, була погоджена ще за каденції Джо Байдена.

Нещодавно США перенаправили ракети, які мала отримати Україна, на озброєння свого контингенту на Близькому Сході. Підривники ближньої дії, які критично важливі для боротьби з дронами, тепер будуть використовуватися на винищувачах F-15E у США.