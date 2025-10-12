В то же время власти не уточняют деталей по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и агентство Reuters.
Что известно о протестах в Мадагаскаре?
Военнослужащие из элитного подразделения CAPSAT, который помог президенту Андре Раджуэлини захватить власть путем госпереворота 2009 года, призвали товарищей не выполнять приказы и поддержать протесты, возглавляемые молодежью.
Эти протесты начались 25 сентября и составляют самый серьезный вызов правлению Раджуэлины с момента его переизбрания в 2023 году. По словам очевидцев, в столице пока не наблюдалось прямых столкновений.
Несмотря на это, по данным СМИ, один из свидетелей заявил о трех раненых после того, как в воскресенье вдоль дороги к казармам CAPSAT раздались выстрелы. Враждующие силы объявили, что берут под контроль безопасность страны.
Согласно обнародованной информации, группа CAPSAT заявила, что будет координировать войска с базы возле Антананариву. Министерство обороны страны и Генштаб ВС Мадагаскара такую ситуацию пока не комментировали.
Протесты начались из-за недостатка воды и электроэнергии, но впоследствии демонстранты призвали Радзуэлина уйти в отставку, извиниться за насилие против протестующих и распустить Сенат и избирательную комиссию.
