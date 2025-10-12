В то же время власти не уточняют деталей по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и агентство Reuters.

Смотрите также Слезоточивый газ в ответ на штурм: чего требуют митингующие в Грузии

Что известно о протестах в Мадагаскаре?

Военнослужащие из элитного подразделения CAPSAT, который помог президенту Андре Раджуэлини захватить власть путем госпереворота 2009 года, призвали товарищей не выполнять приказы и поддержать протесты, возглавляемые молодежью.

Эти протесты начались 25 сентября и составляют самый серьезный вызов правлению Раджуэлины с момента его переизбрания в 2023 году. По словам очевидцев, в столице пока не наблюдалось прямых столкновений.

Несмотря на это, по данным СМИ, один из свидетелей заявил о трех раненых после того, как в воскресенье вдоль дороги к казармам CAPSAT раздались выстрелы. Враждующие силы объявили, что берут под контроль безопасность страны.

Согласно обнародованной информации, группа CAPSAT заявила, что будет координировать войска с базы возле Антананариву. Министерство обороны страны и Генштаб ВС Мадагаскара такую ситуацию пока не комментировали.

Протесты начались из-за недостатка воды и электроэнергии, но впоследствии демонстранты призвали Радзуэлина уйти в отставку, извиниться за насилие против протестующих и распустить Сенат и избирательную комиссию.

Где также были протесты недавно?