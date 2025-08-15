Как отметил 24 Каналу председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, Путин избегает эскалации, опасаясь испортить отношения с экс-президентом США. Он считает, что российский лидер готов искать компромисс, чтобы сохранить его поддержку.

Почему Путин осторожен перед встречей с Трампом?

Романюк отметил, что в последние недели Кремль избегает обстрелов Киева и масштабных ударов по гражданской инфраструктуре. Он связывает это с нежеланием Путина обострять ситуацию перед личными переговорами с Дональдом Трампом.

Он уже согласился на консультации со своим окружением относительно того, стоит ли прекращать войну, а это свидетельствует о слабых позициях,

– сказал Романюк.

По его мнению, российский лидер пытается создать для себя благоприятные условия и избежать шагов, которые могут разрушить коммуникацию с экс-президентом США. Это может стать подготовкой к возможным уступкам во время переговоров.

Как США могли бы усилить свои позиции?

По мнению Романюка, перед переговорами у Вашингтона была возможность укрепить собственные аргументы, разместив на базах в Европе дальнобойные ракеты для Украины. Это позволило бы Трампу вести разговор с Путиным с более сильной позиции.

Если бы перед переговорами он имел в резерве 200 или 500 ракет дальностью до тысячи километров, мог бы говорить с Путиным с позиции силы,

– подчеркнул Романюк.

Он добавил, что такой шаг заставил бы Кремль серьезнее относиться к требованиям о прекращении боевых действий. Однако администрация Трампа не воспользовалась этой возможностью, чтобы не провоцировать обострение в отношениях с Россией.

Результаты переговоров повлияют на США

Романюк отметил, что итоги встречи Трампа с Путиным будут иметь значение не только для Украины, но и для американской политики. Успех переговоров может укрепить позиции республиканцев на промежуточных выборах, а провал – открыть путь для усиления демократов.

Если он выйдет победителем из этой программы переговоров, республиканцы станут победителями в поединке с демократами,

– сказал Романюк.

Он добавил, что Путин осознает риски потери поддержки со стороны экс-президента США и пытается не допустить шагов, которые могут сорвать договоренности. По мнению Романюка, эта встреча способна определить дальнейший курс обеих стран в контексте войны.