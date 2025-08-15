Як зазначив 24 Каналу голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, Путін уникає ескалації, побоюючись зіпсувати стосунки з експрезидентом США. Він вважає, що російський лідер готовий шукати компроміс, щоб зберегти його підтримку.

Чому Путін обережний перед зустріччю з Трампом?

Романюк зазначив, що останніми тижнями Кремль уникає обстрілів Києва та масштабних ударів по цивільній інфраструктурі. Він пов'язує це з небажанням Путіна загострювати ситуацію перед особистими переговорами з Дональдом Трампом.

Він вже погодився на консультації зі своїм оточенням щодо того, чи варто припиняти війну, а це свідчить про слабкі позиції,

– сказав Романюк.

На його думку, російський лідер намагається створити для себе сприятливі умови і уникнути кроків, які можуть зруйнувати комунікацію з експрезидентом США. Це може стати підготовкою до можливих поступок під час переговорів.

Як США могли б посилити свої позиції?

На думку Романюка, перед переговорами у Вашингтона була можливість зміцнити власні аргументи, розмістивши на базах у Європі далекобійні ракети для України. Це дозволило б Трампу вести розмову з Путіним із сильнішої позиції.

Якби перед переговорами він мав у резерві 200 чи 500 ракет дальністю до тисячі кілометрів, міг би говорити з Путіним з позиції сили,

– наголосив Романюк.

Він додав, що такий крок змусив би Кремль серйозніше ставитися до вимог про припинення бойових дій. Однак адміністрація Трампа не скористалася цією можливістю, щоб не провокувати загострення у відносинах із Росією.

Результати переговорів вплинуть на США

Романюк наголосив, що підсумки зустрічі Трампа з Путіним матимуть значення не лише для України, а й для американської політики. Успіх перемовин може зміцнити позиції республіканців на проміжних виборах, а провал – відкрити шлях для посилення демократів.

Якщо він вийде переможцем із цієї програми переговорів, республіканці стануть переможцями у двобої з демократами,

– сказав Романюк.

Він додав, що Путін усвідомлює ризики втрати підтримки з боку експрезидента США і намагається не допустити кроків, які можуть зірвати домовленості. На думку Романюка, ця зустріч здатна визначити подальший курс обох країн у контексті війни.