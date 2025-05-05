Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dennik N. Согласно конституции страны, референдум объявляют, если этого требуют не менее 350 тысяч граждан.

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Что известно о петиции

Движение "Словацкое национальное возрождение" в понедельник, 5 мая, передало президенту страны Петеру Пеллегрини петицию о назначении референдума об отмене санкций против России. По их данным, соответствующую петицию подписали почти 400 тысяч человек.

Организаторы просят президента Петера Пеллегрини выдвинуть на референдум следующий вопрос: "согласны ли вы с тем, что Словакия не должна применять санкции против России, которые наносят ущерб словацким гражданам, торговцам и предпринимателям?"

Лидер вышеупомянутого движения Роберт Швец выразил надежду, что словацкий президент не отвергнет такую инициативу, несмотря на то, что еще до своего президентства Петер Пеллегрини сам неоднократно заявлял, что антироссийские санкции вредят Словакии.

Лидер Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко и председатель внепарламентской партии "Республика" Милан Угрик уже поддержали петицию. В канцелярии президента отметили, что будут работать с этим вопросом, согласно законодательству.

Согласно конституции страны, президент должен объявить референдум в течение 30 дней со дня получения обращения граждан. В то же время результаты опроса являются действительными, если в нем приняло участие абсолютное большинство избирателей.

К слову, это не новая политика Словакии. Недавно пророссийский премьер страны Роберт Фицо заявил, что может наложить вето на новые санкции ЕС против России. Условием для такого решения будет, если это будет "угрожать" мирному урегулированию войны в Украине.