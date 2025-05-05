Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dennik N. Згідно з конституцією країни, референдум оголошують, якщо цього вимагають щонайменше 350 тисяч громадян.

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Що відомо про петицію

Рух "Словацьке національне відродження" у понеділок, 5 травня, передав президенту країни Петеру Пеллегріні петицію про призначення референдуму про скасування санкцій проти Росії. За їхніми даними, відповідну петицію підписали майже 400 тисяч людей.

Організатори просять президента Петера Пеллегріні висунути на референдум наступне питання: "чи згодні ви з тим, що Словаччина не повинна застосовувати санкції проти Росії, які завдають шкоди словацьким громадянам, торговцям та підприємцям?"

Лідер вищезгаданого руху Роберт Швец висловив сподівання, що словацький президент не відкине таку ініціативу, зважаючи на те, що ще до свого президентства Петер Пеллегріні сам неодноразово заявляв, що антиросійські санкції шкодять Словаччині.

Лідер Словацької національної партії (SNS) Андрей Данко і голова позапарламентської партії "Республіка" Мілан Угрік вже підтримали петицію. У канцелярії президента зазначили, що працюватимуть з цим питанням, згідно з законодавством.

Згідно з конституцією країни, президент має оголосити референдум протягом 30 днів з дня отримання звернення громадян. Водночас результати опитування є дійсними, якщо в ньому взяла участь абсолютна більшість виборців.

До слова, це не нова політика Словаччини. Нещодавно проросійський прем'єр країни Роберт Фіцо заявив, що може накласти вето на нові санкції ЄС проти Росії. Умовою для такого рішення буде, якщо це "загрожуватиме" мирному врегулюванню війни в Україні.