Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире 24 Канала объяснил, почему решение Навроцкого может стать большой ошибкой. По его словам, Москва рассчитывает использовать эту ситуацию, чтобы подпитывать антиукраинские настроения в Польше и создавать иллюзию раскола среди союзников Украины.

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Отзыв ордена создает политическую ловушку

История с орденом Белого Орла имеет не только символическое, но и процедурное измерение. Польское законодательство предусматривает участие премьер-министра в актах, связанных с награждением, но гораздо сложнее вопрос – существует ли понятный механизм для отзыва такой награды. За всю историю Польши эта награда фактически отзывалась лишь один раз, ещё в 1930-х годах, и впоследствии её вернули.

За 300 лет существования этой награды это, пожалуй, второй случай, когда польские власти пытаются это сделать,

– отметил Шлинчак.

Дополнительно ситуацию осложняет то, что Зеленский, получая орден в 2023 году, говорил, что принимает его от имени украинского народа. Поэтому попытки представить это как жест, направленный исключительно против украинского президента, выглядят неубедительно и сразу переносят конфликт в более широкий политический контекст.

Меня сейчас больше беспокоит, кто будет вести переговоры с польскими властями. Если посол, министр иностранных дел, глава Офиса президента и Жовква возвращают награды, то кто будет вести переговоры с польским правительством и администрацией польского президента?

– сказал председатель правления Института мировой политики.

Именно в этом он видит одну из главных проблем. Когда реакция сторон переходит в плоскость взаимных жестов, разрушается канал коммуникации, который нужен и Киеву, и Варшаве. Шлинчак назвал решение Навроцкого большой политической ошибкой, независимо от того, как ее пытаются объяснить в Польше.

Конфликт возник перед важной для Украины конференцией

Ситуация с орденом накладывается на момент, когда Киеву нужна не эмоциональная полемика с Варшавой, а рабочая коммуникация. Впереди конференция по восстановлению Украины — площадка, где важны присутствие, договоренности и демонстрация поддержки со стороны партнеров.

Сейчас у нас ситуация, когда должна состояться конференция по восстановлению Украины, и возникает вопрос, кто от Украины поедет на эту конференцию,

– отметил Шлинчак.

Это мероприятие важно для Украины с практической точки зрения, поэтому дипломатическая напряженность создает дополнительную неопределенность. После публичных жестов, связанных с возвратом наград, становится сложнее сохранять спокойный тон и в то же время не упустить возможность обсуждать с Польшей вопросы, важные для обеих стран.

Было даже подтверждение, что туда должен поехать президент Зеленский. И вот сейчас в ближайшие дни будет большая интрига в том, как мы в Украине представляем себе участие в этой конференции, которая нам крайне необходима,

– сказал председатель правления Института мировой политики.

Поэтому проблема уже выходит за рамки одной награды. Она может повлиять на политический фон событий, где Украине нужны союзники, а не новые споры со страной, которая остается важной для поддержки и логистики.

Москва рассчитывает на новую эскалацию

Самое опасное в этой ситуации то, что конфликт между Киевом и Варшавой сразу становится удобным материалом для России. Москва может представлять его как доказательство того, что поддержка Украины в Европе якобы ослабевает, а среди партнеров появляются трещины.

Когда оказывается, что наши друзья становятся не врагами, но точно не партнерами, это даёт России иллюзию. Во-первых, что в Европе не все поддерживают Украину. Во-вторых, что на этой теме можно очень много спекулировать,

– пояснил Шлинчак.

Отдельная опасность — внутренние настроения в самой Польше. Если антиукраинскую риторику и дальше будут подпитывать, она может перейти с уровня символических жестов в практические проблемы для двусторонних отношений. При этом нынешняя позиция Навроцкого контрастирует с тем, что он говорил ранее, когда возглавлял Институт национальной памяти.

Сам Навроцкий, когда был директором Института национальной памяти, говорил, что прошлое нужно оставить историкам, нужно смотреть нашим народам в будущее. А мы снова и снова возвращаемся в прошлое,

– отметил председатель правления Института мировой политики.

Если конфликт не удастся быстро урегулировать, он может наложиться на другие чувствительные темы. Речь идет и о возможных протестах на границе, и о годовщине Волынской трагедии, которую снова могут использовать в политических целях.

Я могу прогнозировать, что если этот конфликт не будет урегулирован в ближайшее время, то через месяц мы снова увидим перекрытие границ польскими фермерами,

– сказал Шлинчак.

Поэтому сейчас важно не разрывать каналы коммуникации и не подыгрывать тем, кто хочет натравить Украину и Польшу друг на друга. По словам Шлинчака, мяч сейчас больше на польской стороне, но Киеву также стоит не обрывать связи там, где ещё можно поддерживать диалог.

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