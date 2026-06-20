Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак в ефірі 24 Каналу пояснив, чому рішення Навроцького може стати великою помилкою. За його словами, Москва розраховує використати цю ситуацію, щоб підживлювати антиукраїнські настрої в Польщі та створювати ілюзію розколу серед союзників України.

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Відкликання ордена створює політичну пастку

Історія з орденом Білого Орла має не лише символічний, а й процедурний вимір. Польське законодавство передбачає участь прем'єр-міністра в актах, пов'язаних із нагородженням, але значно складніше питання – чи існує зрозумілий механізм для відкликання такої відзнаки. За всю історію Польщі ця нагорода фактично відкликалася лише один раз, ще у 1930-х роках, і згодом її повернули.

За 300 років існування цієї нагороди це, мабуть, другий випадок, коли польська влада намагається це зробити,

– зазначив Шлінчак.

Додатково ситуацію ускладнює те, що Зеленський, отримуючи орден у 2023 році, говорив, що приймає його від імені українського народу. Тому спроби представити це як жест лише проти українського президента виглядають непереконливо й одразу переносять конфлікт у ширший політичний контекст.

Мене більше зараз непокоїть, хто буде з польською владою розмовляти. Якщо посол, міністр закордонних справ, голова Офісу Президента і Жовква повертають нагороди, то хто буде говорити з польським урядом і адміністрацією польського президента?,

– сказав голова правління Інституту світової політики.

Саме в цьому він бачить одну з головних проблем. Коли відповідь сторін переходить у площину взаємних жестів, руйнується канал комунікації, який потрібен і Києву, і Варшаві. Шлінчак назвав рішення Навроцького великою політичною помилкою, незалежно від того, як її намагаються пояснити в Польщі.

Конфлікт виник перед важливою для України конференцією

Ситуація з орденом накладається на момент, коли Києву потрібна не емоційна суперечка з Варшавою, а робоча комунікація. Попереду конференція з відновлення України – майданчик, де важливі присутність, домовленості й демонстрація підтримки з боку партнерів.

Ми зараз маємо ситуацію, коли має відбуватися конференція з відновлення України, і є питання, хто на цю конференцію поїде від України,

– зазначив Шлінчак.

Цей захід важливий для України практично, тому дипломатичне загострення створює додаткову невизначеність. Після публічних жестів із поверненням нагород стає складніше зберігати спокійний тон і водночас не втратити можливість говорити з Польщею про речі, які потрібні обом країнам.

Було навіть підтвердження, що туди має поїхати президент Зеленський. І от зараз найближчі дні буде велика інтрига в тому, як ми в Україні уявляємо появу на цій конференції, яка нам конче необхідна,

– сказав голова правління Інституту світової політики.

Тому проблема вже виходить за межі однієї нагороди. Вона може вплинути на політичний фон подій, де Україні потрібні союзники, а не нові суперечки з країною, яка залишається важливою для підтримки й логістики.

Москва розраховує на нове загострення

Найнебезпечніше в цій ситуації те, що конфлікт між Києвом і Варшавою одразу стає зручним матеріалом для Росії. Москва може показувати його як доказ того, що підтримка України в Європі нібито слабшає, а серед партнерів з'являються тріщини.

Коли виходить, що наші друзі стають не ворогами, але точно не партнерами, це дає Росії ілюзію. По-перше, що в Європі не всі підтримують Україну. По-друге, що на цій темі можна дуже багато спекулювати,

– пояснив Шлінчак.

Окрема небезпека – внутрішні настрої в самій Польщі. Якщо антиукраїнську риторику й далі підживлюватимуть, вона може перейти з рівня символічних жестів у практичні проблеми для двосторонніх відносин. При цьому нинішня позиція Навроцького контрастує з тим, що він говорив раніше, коли очолював Інститут національної пам'яті.

Сам Навроцький, коли був директором Інституту національної пам'яті, говорив, що минуле треба залишити історикам, треба дивитися нашим народам у майбутнє. А ми знову і знову повертаємось у минуле,

– зазначив голова правління Інституту світової політики.

Якщо конфлікт не вдасться швидко зняти, він може накластися на інші чутливі теми. Йдеться і про можливі протести на кордоні, і про річницю Волинської трагедії, яку знову можуть використати в політичних цілях.

Я можу прогнозувати, що якщо цей конфлікт не буде вичерпано найближчим часом, то за місяць ми знову побачимо перекриття кордонів польськими фермерами,

– сказав Шлінчак.

Тому зараз важливо не розривати канали комунікації й не підігрувати тим, хто хоче посварити Україну та Польщу. За словами Шлінчака, м'яч зараз більше на польському боці, але Києву також варто не обрізати зв'язки там, де ще можна втримати діалог.

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