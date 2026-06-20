Політолог Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, що Кремль системно використовує будь-які суперечності між українцями та поляками, а частина польських політиків своїми діями лише полегшує Росії реалізацію цієї стратегії.

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Як польські маніпуляції можуть грати на руку Росії

На думку Бронжукова, нинішня ситуація демонструє проблеми польської політики. Він зауважив, що Польща входить до числа найбільших економік світу, однак замість того, щоб брати активну участь у формуванні майбутньої системи безпеки Європи разом із ключовими державами, окремі політики зосереджуються на внутрішніх політичних маніпуляціях.

Важливо! Кароль Навроцький виступив проти подальшого поглиблення співпраці України та Польщі в окремих сферах, аргументуючи це захистом інтересів польських фермерів. На його думку, підтримка Києва не повинна відбуватися коштом польського аграрного сектору. У Польщі тривають дискусії щодо впливу української продукції на місцевий ринок.

Політолог вважає, що такі дії можуть принести короткострокові електоральні дивіденди, однак у довгостроковій перспективі негативно вплинуть на позиції Варшави в Європейському Союзі.

За його словами, Росія вже багато років вкладає ресурси в інформаційні кампанії, спрямовані на загострення відносин між поляками та українцями. Кремль активно використовує ботоферми та фейкові акаунти, щоб посилювати суперечності між двома народами.

Політолог прокоментував політичні відносини Польщі та України: відео

Проблема просто в тому, що немає мудрих політиків, які могли б пояснити, що це роз'єднання – давня маніпуляція, знайома ще з римських часів: "розділяй і володарюй". Саме це постійно робить Росія,

– сказав політолог.

Він також зазначив, що Польща свого часу демонструвала успішне партнерство з Україною, підтримувала українських біженців та допомагала в оборонній сфері. Водночас посилення правоконсервативної риторики, на думку Артема Бронжукова, свідчить про небажання частини польського політикуму реагувати на сучасні виклики.

У цьому контексті вони відстають. Відстають у політиці, відстають у розумінні реальних процесів і того, що відбувається навколо них. І, очевидно, заплатять дуже високу ціну за таку свою примітивну і безвідповідальну поведінку,

– наголосив він.

Нагадаємо, Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це рішення присвоєнням українському підрозділу почесного найменування, пов'язаного з УПА. У Польщі заявили, що такий крок продиктований історичними міркуваннями та необхідністю зберігати гідність державної нагороди, однак він не означає змін у підтримці України.