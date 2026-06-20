Политолог Артем Бронжуков рассказал "24 Каналу", что Кремль систематически использует любые противоречия между украинцами и поляками, а часть польских политиков своими действиями лишь облегчает России реализацию этой стратегии.

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Как польские манипуляции могут играть на руку России

По мнению Бронжукова, нынешняя ситуация демонстрирует проблемы польской политики. Он отметил, что Польша входит в число крупнейших экономик мира, однако вместо того, чтобы принимать активное участие в формировании будущей системы безопасности Европы вместе с ключевыми государствами, отдельные политики сосредотачиваются на внутренних политических манипуляциях.

Важно! Кароль Навроцкий выступил против дальнейшего углубления сотрудничества Украины и Польши в отдельных сферах, аргументируя это защитой интересов польских фермеров. По его мнению, поддержка Киева не должна осуществляться в ущерб польскому аграрному сектору. В Польше продолжаются дискуссии о влиянии украинской продукции на местный рынок.

Политолог считает, что такие действия могут принести краткосрочные электоральные дивиденды, однако в долгосрочной перспективе негативно повлияют на позиции Варшавы в Европейском Союзе.

По его словам, Россия уже много лет вкладывает ресурсы в информационные кампании, направленные на обострение отношений между поляками и украинцами. Кремль активно использует ботофермы и фейковые аккаунты, чтобы усугублять противоречия между двумя народами.

Политолог прокомментировал политические отношения Польши и Украины: видео

Проблема просто в том, что нет мудрых политиков, которые могли бы объяснить, что это разобщение — давняя манипуляция, известная еще со времен Рима: "разделяй и властвуй". Именно это постоянно делает Россия,

– сказал политолог.

Он также отметил, что Польша в своё время демонстрировала успешное партнёрство с Украиной, поддерживала украинских беженцев и помогала в оборонной сфере. В то же время усиление правоконсервативной риторики, по мнению Артема Бронжукова, свидетельствует о нежелании части польского политикума реагировать на современные вызовы.

В этом контексте они отстают. Отстают в политике, отстают в понимании реальных процессов и того, что происходит вокруг них. И, очевидно, заплатят очень высокую цену за такое своё примитивное и безответственное поведение,

– подчеркнул он.

Напомним, Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, объяснив это решение присвоением украинскому подразделению почетного наименования, связанного с УПА. В Польше заявили, что такой шаг продиктован историческими соображениями и необходимостью сохранить достоинство государственной награды, однако он не означает изменений в поддержке Украины.