Как сообщает NBC News со ссылкой на документ европейского правительства, который подтвердил западный чиновник, грузы из России содержат тринитротолуол, детали для беспилотников и боеприпасы.

Россия нашла изолированный маршрут

Основной целью этой операции является восстановление военного потенциала Тегерана, который понес потери в ходе боевых действий с США и Израилем в этом году.

Каспийский маршрут был выбран неслучайно, ведь западные государства не имеют возможности его перекрыть. Международная конвенция закрепляет юрисдикцию над Каспийским морем исключительно за пятью прибрежными странами: Россией, Ираном, Казахстаном, Туркменистаном и Азербайджаном.

Западные военно-морские силы не имеют законного доступа к водам Каспия и не могут перехватывать суда между российскими и иранскими портами. Кроме того, грузовые корабли могут отключить транспондеры системы автоматической идентификации.

Весной этого года израильская авиация уже наносила удары по иранскому портовому комплексу Бандар-Анзали и кораблям, пытаясь разорвать эту цепочку поставок. Однако новые данные свидетельствуют о том, что перевозки продолжались или были возобновлены.

Россия стремится отвлечь внимание США от войны в Украине

Нанесенные ранее удары подорвали способность Ирана производить ударные дроны типа "Шахед". Издание называет их главным асимметричным военным ресурсом в регионе. Поставка российского ТНТ и комплектующих позволяет Тегерану возобновить производство и ремонт БПЛА.

Для Москвы эти поставки имеют четкий стратегический расчет, выходящий за рамки обычной союзнической лояльности. Каждый удар "Шахеда" на Ближнем Востоке заставляет Вашингтон перенаправлять ресурсы и внимание от войны в Украине.

Россия и Иран воздерживаются от комментариев относительно конкретных грузов, хотя Москва традиционно отрицает военную поддержку Тегерана. В то же время пока неясно, смогут ли российские поставки полностью компенсировать потери иранской армии.

Напомним, Иран больше не рассчитывает на переговоры и в последние месяцы активно готовится к новой эскалации. Страна стремится расширить войну и нанести США такой ущерб, чтобы в будущем не допустить повторения нынешнего конфликта и атак, подобных 12-дневной войне 2025 года.