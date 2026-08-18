Як повідомляє NBC News із посиланням на документ європейського уряду, який підтвердив західний чиновник, вантажі з Росії містять тринітротолуол, деталі для безпілотників та боєприпаси.

Росія знайшла ізольований маршрут

Основною метою цієї операції є відновлення військового потенціалу Тегерана, який зазнав втрат під час бойових дій з США та Ізраїлем цього року.

Каспійський маршрут обрали невипадково, адже західні держави не мають можливостей його перекрити. Міжнародна конвенція закріплює юрисдикцію над Каспійським морем виключно за п'ятьма прибережними країнами: Росією, Іраном, Казахстаном, Туркменістаном та Азербайджаном.

Західні військово-морські сили не мають законного доступу до вод Каспію та не можуть перехоплювати судна між російськими та іранськими портами. Крім того, вантажні кораблі можуть вимкнути транспондери системи автоматичної ідентифікації.

Навесні цьогоріч ізраїльська авіація вже завдавала ударів по іранському портовому комплексу Бандар-Анзалі та кораблях, намагаючись розірвати цей ланцюг постачання. Проте нові дані свідчать про те, що перевезення тривали або були відновлені.

Росія прагне відвернути увагу США від війни в Україні

Завдані раніше удари підірвали спроможність Ірану виготовляти ударні дрони типу Shahed. Видання називає їх головним асиметричним військовим ресурсом у регіоні. Доставка російського ТНТ та комплектуючих дозволяє Тегерану відновити виробництво та ремонт БпЛА.

Для Москви ці поставки мають чіткий стратегічний розрахунок, що виходить за межі звичайної союзницької лояльності. Кожен удар "Шахеда" на Близькому Сході змушує Вашингтон перенаправляти ресурси та увагу від війни в Україні.

Росія та Іран утримуються від коментарів щодо конкретних вантажів, хоча Москва традиційно заперечує військову підтримку Тегерану. Водночас поки не зрозуміло, чи зможуть російські поставки повністю компенсувати втрати іранської армії.

Нагадаємо, Іран більше не розраховує на переговори та останніми місяцями активно готується до нової ескалації. Країни прагне розширити війну й завдати США таких збитків, щоб у майбутньому не допустити повторення нинішнього конфлікту та атак, подібних до 12-денної війни 2025 року.