Россию не избрали в Совет ІСАО

В тот же день в канадском Монреале состоялась акция протеста с призывами не допустить Россию в Совет ICAO. Около трех десятков активистов, в частности представители украинской диаспоры в Канаде, вышли с баннерами, которые напоминали о преступлениях и катастрофах в российской гражданской авиации и полномасштабной войне России против Украины.

Важно! ICAO – это главный мировой орган, который определяет правила и стандарты для безопасности международных полетов. В Совет входят государства, имеющие наибольшее влияние на глобальную авиацию.

Плакаты содержали информацию о катастрофах в гражданской авиации к которым причастна Россия:

сбитие корейского авиалайнера (рейс Korean Air) советскими истребителями 1 сентября 1983 года;

сбитие малайзийского авиалайнера рейса MH17 17 июля 2014 года над оккупированной частью Донецкой области пророссийскими боевиками с использованием ракеты ЗРК "Бук", который принадлежал российской армии;

сбитие, по предварительным данным расследования, российским ПВО азербайджанского авиалайнера рейса Баку – Грозный, который разбился в Казахстане 25 декабря 2024 года.

Активисты также напоминали участникам Совета ICAO, которые мимо акции протеста проходили ко входу в здание, где происходило голосование, о преступной войне России против Украины, отмечая, что Путин – террорист №1.

Как прошла акция протеста в Монреале / Фото: Армия Громад Украины

Одним из организаторов акции выступил Украинский Канадский Конгресс. Соорганизатором акции стала общественная организация Армия общин Украины (CAU), в частности местная представительница организации Оксана Клименко.

Мы выражаем глубокое возмущение и обеспокоенность в связи с тем, что: Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, грубо нарушая международное право и Чикагскую конвенцию, кремль систематически использует международные институты для легитимизации собственных преступлений, несмотря на потерю места в Совете ICAO в 2022 году (Россия набрала лишь 80 голосов из 193 при минимально необходимых 86), Москва снова пытается восстановить свое влияние,

– говорится в заявлении CAU.

Активисты также напомнили, какие международные авиакомпании до сих пор продолжают выполнять рейсы в Россию. Речь идет о Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines, Pegasus, Emirates, Air Arabia, Etihad, Air Serbia, Air China, Uzbekistan Airways, Belavia и другие.

Справка. Россию исключили из Совета ІСАО в 2022 году из-за незаконной конфискации арендованных самолетов во время полномасштабной войны против Украины.

Совет Международной организации гражданской авиации также официально возложил на Россию ответственность за сбивание самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над территорией Донецкой области, контролируемой страной-агрессором, что привело к гибели 298 человек.

Почему Россия стремится вернуться в Совет ІСАО?

В последнее время Москва прилагала значительные усилия для того, чтобы вернуться в Совет ІСАО. Россиянам это крайне необходимо, учитывая частые инциденты в гражданской авиации, которая потеряла надлежащую техническую поддержку из-за экономических санкций.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные санкции перекрыли Москве доступ к иностранным самолетам и запасным частям, заставив российские авиакомпании искать запчасти для более 700 самолетов, преимущественно Airbus и Boeing, по сложным, непрямым импортным маршрутам.

Об усилиях России свидетельствует в частности активность российского лобби в этом направлении, а также то, что страна-агрессор недавно даже опубликовала вакансию переводчика для работы в ICAO.

Российские власти, по информации Reuters, пытается добиться смягчения санкций, в частности по запасным частям, которые, по их убеждению, имеют критическое значение для безопасности полетов.

Свои требования Москва представила на ассамблее ІСАО, которая продлится до 3 октября. Она в частности называет санкции "незаконными принудительными мерами", которые "нарушают право человека на свободу передвижения".

В документах, которые Россия подготовила для ассамблеи ICAO, также критикуется закрытие воздушного пространства 37 государств для полетов российских авиакомпаний и запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов. Кроме того, снятие санкций с белорусской Belavia может стать лазейкой для обхода для российского Аэрофлота через доступ к обслуживанию и получению запчастей для самолетов.

А что дальше?

Несмотря на поражение России на этом голосовании, процесс еще не завершился. Москва призвала провести "повторный раунд", после того как не смогла заручиться достаточной поддержкой для избрания в Совет ICAO.

Большинство государств цивилизованного мира, в частности страны ЕС, выступают против ее включения. Аргументами служат гибридные действия России против Европы в сфере гражданской авиации – от глушения GPS-сигналов вблизи европейских аэропортов и нарушения воздушного пространства Польши и Румынии "Шахедами" во время атак на Украину до появления неизвестных беспилотников возле стратегических объектов в странах ЕС и НАТО.