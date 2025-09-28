Специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand Максим Гардус рассказал 24 Каналу, что сейчас самые эффективные санкции против россиян вводят СБУ и ГУР. На Западе подсчитали, что в России не работает переработка примерно 1 миллиона баррелей в день. До войны же оккупанты перерабатывали 7 миллионов баррелей.
Какие у России проблемы с топливом?
Максим Гардус подчеркнул, что, из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам, в России ощущается дефицит бензина в более чем половине регионов. 16 из 36 крупных заводов страны-агрессора были повреждены.
Произошло то, чего всеми силами (российские власти – 24 Канал) пытались не допустить – когда дефицит ощущался в отдаленных регионах, в частности в Сибири или Забайкалье, сейчас же дефицит перебрасывается на более населенные регионы,
– сказал он.
Бензина не хватает уже и в Москве и вокруг нее. Специалист по коммуникации объяснил, что это не только логистическое, но и политический вопрос. Все потому, что Кремль не интересует, что думают люди из Забайкалья, а вот, что думают люди в Москве – наоборот. Путин, вероятно, боится, чтобы там не начали бунт против него.
Важно! Украинские массовые производства дронов превратили их в инструмент не только обороны, но и ударов по критической инфраструктуре России – особенно по НПЗ, нефтепроводах и перекачивающих станциях, что приводит к перебоям с горючим и сокращению экспорта. Поддержка Европы в производстве БПЛА усиливает эти удары и выступает как экономическое давление на Кремль.
Кроме того, уже в третий раз ухудшается прогноз по российскому бюджету на 2026 год. Властям ничего не остается, кроме как повышать налоги, чтобы как-то стабилизировать ситуацию.
Что известно о проблемах с топливом в России?
В Крыму топливный кризис. Там и в Севастополе почти не продают бензин. Все началось из-за того, что нехватка охватила почти всю Россию и эта проблема распространилась на временно оккупированные территории Украины.
В России каждая пятидесятая станция остановила продажу бензина. Там за два последних месяца закрыли 360 АЗС.
Россияне существенно ограничили продажу бензина для своих граждан, преимущественно для тех, кто живет далеко от центра. Топливо начали выдавать "избранным", в частности в первую очередь его получают спецслужбы. Интересно, что Кремль начал закупать бензин в Беларуси.