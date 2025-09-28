Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Росію не обрали до Ради ІСАО

Того ж дня у канадському Монреалі відбулася акція протесту із закликами не допустити Росію до Ради ICAO. Близько трьох десятків активістів, зокрема представники української діаспори у Канаді, вийшли з банерами, які нагадували про злочини й катастрофи у російській цивільній авіації та повномасштабну війну Росії проти України.

Важливо! ІСАО – це головний світовий орган, який визначає правила та стандарти для безпеки міжнародних польотів. До Ради входять держави, що мають найбільший вплив на глобальну авіацію.

Плакати містили інформацію про катастрофи у цивільній авіації до яких причетна Росія:

збиття корейського авіалайнера (рейс Korean Air) радянськими винищувачами 1 вересня 1983 року;

збиття малайзійського авіалайнера рейсу MH17 17 липня 2014 року над окупованою частиною Донецької області проросійськими бойовиками з використанням ракети ЗРК "Бук", який належав російській армії;

збиття, за попередніми даними розслідування, російським ППО азербайджанського авіалайнера рейсу Баку – Грозний, який розбився у Казахстані 25 грудня 2024 року.

Активісти також нагадували учасникам Ради ICAO, які повз акцію протесту проходили до входу у будівлю, де відбувалося голосування, про злочинну війну Росії проти України, наголошуючи, що Путін – терорист №1.

Як пройшла акція протесту в Монреалі / Фото: Армія Громад України

Одним з організаторів акції виступив Український Канадський Конгрес. Співорганізатором акції стала громадська організація Армія Громад України (CAU), зокрема місцева представниця організації Оксана Клименко.

Ми висловлюємо глибоке обурення та стурбованість у зв'язку з тим, що: Росія продовжує повномасштабну війну проти України, грубо порушуючи міжнародне право та Чиказьку конвенцію, кремль систематично використовує міжнародні інституції для легітимізації власних злочинів, попри втрату місця в Раді ICAO у 2022 році (Росія набрала лише 80 голосів зі 193 при мінімально необхідних 86), Москва знову намагається відновити свій вплив,

– йдеться в заяві CAU.

Активісти також нагадали, які міжнародні авіакомпанії досі продовжують виконувати рейси до Росії. Йдеться про Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines, Pegasus, Emirates, Air Arabia, Etihad, Air Serbia, Air China, Uzbekistan Airways, Belavia та інші.

Довідка. Росію виключили з Ради ІСАО у 2022 році через незаконну конфіскацію орендованих літаків під час повномасштабної війни проти України.

Рада Міжнародної організації цивільної авіації також офіційно поклала на Росію відповідальність за збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17 над територією Донецької області, контрольованою країною-агресоркою, що призвело до загибелі 298 людей.

Чому Росія прагне повернутися до Ради ІСАО?

Останнім часом Москва докладала значних зусиль для того, щоб повернутись до Ради ІСАО. Росіянам це вкрай необхідно з огляду на часті інциденти у цивільній авіації, яка втратила належну технічну підтримку через економічні санкції.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року західні санкції перекрили Москві доступ до іноземних літаків і запасних частин, змусивши російські авіакомпанії шукати запчастини для понад 700 літаків, переважно Airbus і Boeing, за складними, непрямими імпортними маршрутами.

Про зусилля Росія свідчить зокрема активність російського лобі у цьому напрямку, а також те, що країна-агресорка нещодавно навіть опублікувала вакансію перекладача для роботи в ICAO.

Російська влада, за інформацією Reuters, намагається домогтися пом'якшення санкцій, зокрема щодо запасних частин, які, на їхнє переконання, мають критичне значення для безпеки польотів.

Свої вимоги Москва представила на асамблеї ІСАО, яка триватиме до 3 жовтня. Вона зокрема називає санкції "незаконними примусовими заходами", які "порушують право людини на свободу пересування".

У документах, які Росія підготувала для асамблеї ІСАО, також критикується закриття повітряного простору 37 держав для польотів російських авіакомпаній і заборона на технічне обслуговування та страхування літаків. Крім того, зняття санкцій з білоруської Belavia може стати шпариною для обходу для російського Аерофлоту через доступ до обслуговування та отримання запчастин для літаків.

А що далі?

Попри поразку Росії на цьому голосуванні, процес ще не завершився. Москва закликала провести "повторний раунд", після того як не змогла заручитися достатньою підтримкою для обрання до Ради ІКАО.

Більшість держав цивілізованого світу, зокрема країни ЄС, виступають проти її включення. Аргументами слугують гібридні дії Росії проти Європи у сфері цивільної авіації – від глушіння GPS-сигналів поблизу європейських аеропортів і порушення повітряного простору Польщі та Румунії "Шахедами" під час атак на Україну до появи невідомих безпілотників біля стратегічних об'єктів у країнах ЄС і НАТО.