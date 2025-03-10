Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Рубио высказался о плане Украины о частичном прекращении огня

Я не говорю, что этого достаточно, но это та уступка, которую нужно увидеть, чтобы завершить конфликт,

– добавил Рубио.

Согласно данным СМИ, ожидается, что Киев предложит воздушное и морское перемирие с Россией во время переговоров с американской делегацией во вторник.

В ВВС добавили, что Россия ранее отвергала идею временного прекращения огня, утверждая, что "это попытка выиграть время и предотвратить военный крах Украины".

Кроме этого, перед встречей в Джидде госсекретарь США Рубио сказал, что важно "четко определить намерения Украины" относительно мирного соглашения. Согласно его словам, страна должна "быть готова делать сложные вещи, как и россияне будут вынуждены делать сложные вещи", чтобы завершить войну.

"Я не ставлю никаких условий относительно того, что они должны или должны делать. Мы хотим услышать, на что они готовы идти, и сравнить это с тем, что хотят россияне, а потом посмотреть, насколько мы отличаемся", – отметил госсекретарь.

Чиновник заявил, что обе стороны должны осознать, что "нет военного решения" этого конфликта и что его можно решить только "дипломатическими средствами".