Об этом в четверг, 22 мая, в соцсети Х заявил сенатор США Линдси Грэм от Республиканской партии, передает 24 Канал.

Смотрите также Точно не Трамп: Украина имеет один действенный ключ к реальному началу переговоров с Россией

Что заявил Грэм

Сенатор-республиканец сообщил, что имел "очень хорошую встречу" с послом Китая в США Се Фэном по ряду важных глобальных вопросов, в частности по торговле и войне России против Украины.

По его словам, китайский дипломат напомнил о позиции Китая, которая в начале заключалась в том, чтобы достичь мира через диалог. Линдси Грэм ответил ему, что соглашается с соответствующей концепцией.

Надеюсь, что мы сможем иметь настоящий диалог, который был недостижимым, когда дело доходит до Путина. Сочетание прекращения огня с искренними переговорами может привести к истинным переговорам. Большинство Сената США считает, что Путин избегает настоящих переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники разойдутся,

– написал он.

По его мнению, это было бы серьезным просчетом, который может повлиять на Китай и другие страны, которые продолжают поддерживать экономику Владимира Путина, которая, как известно, базируется на нефти.

Также Линдси Грэм добавил, что президент США Дональд Трамп прав о необходимости "прекратить кровопролитие".