Про це у четвер, 22 травня, у соцмережі Х заявив сенатор США Ліндсі Грем від Республіканської партії, передає 24 Канал.

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Що заявив Грем

Сенатор-республіканець повідомив, що мав "дуже хорошу зустріч" з послом Китаю у США Се Феном стосовно низки важливих глобальних питань, зокрема щодо торгівлі та війни Росії проти України.

За його словами, китайський дипломат нагадав про позицію Китаю, яка на початку полягала в тому, щоб досягти миру через діалог. Ліндсі Грем відповів йому, що погоджується з відповідною концепцією.

Сподіваюся, що ми зможемо мати справжній діалог, який був недосяжним, коли справа доходить до Путіна. Поєднання припинення вогню зі щирими переговорами може призвести до істинних переговорів. Більшість Сенату США вважає, що Путін уникає справжніх переговорів, оскільки вважає, що з часом США та наші союзники розійдуться,

– написав він.

На його думку, це було б серйозним прорахунком, який може вплинути на Китай та інші країни, які продовжують підтримувати економіку Володимира Путіна, яка, як відомо, базується на нафті.

Також Ліндсі Грем додав, що президент США Дональд Трамп має рацію про необхідність "припинити кровопролиття".