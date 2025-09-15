В то же время американцы продолжают призывать уволить ведущего с канала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что известно о скандале с Килмидом?

Резкие слова прозвучали 10 сентября, когда Килмид с коллегами обсуждал убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой в Северной Каролине. Обвиняемому в преступлении диагностировали шизофрению, и ранее он неоднократно попадал в полицию.

На замечание соведущего Лоуренса Джонса, что бездомных с психическими расстройствами следует или отправлять на государственные программы, или сажать в тюрьму, Килмид ответил другой жестокой мыслью.

Непроизвольная смертельная инъекция или что-то в этом роде. Просто убейте их,

– сказал ведущий.

Эти слова вызвали шквал критики, в том числе и от губернатора Калифорнии от Демократической партии Гэвина Ньюсома, который в соцсетях процитировал Библию: "Кто закрывает ухо свое от крика бедных, тот сам взывает, но не получит ответа".

Утром 14 сентября ведущий публично извинился, назвав свои комментарии "чрезвычайно бессердечными". Он признал, что "большинство бездомных заслуживают сочувствия и помощи, а не осуждения".

Я ошибочно сказал, что им следует делать смертельные инъекции. Я извиняюсь за это чрезвычайно бессердечное замечание. Я, очевидно, осознаю, что не все психически больные бездомные люди ведут себя так, как преступник в Северной Каролине, и что так много бездомных заслуживают нашего сочувствия и эмпатию,

– сказал ведущий.

Это произошло на фоне массовых увольнений людей с работы или применения дисциплинарных взысканий по всей территории США за критические комментарии относительно убитого активиста Чарли Кирка. Но несмотря на громкий скандал, Килмид остался работать на Fox News.

Это резко контрастирует с историей политического аналитика MSNBC Мэттью Дауда, которого уволили после замечаний, что риторика консерватора Чарли Кирка могла подтолкнуть к насилию.

Активистка по вопросам предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия Шеннон Уоттс назвала это "моральной асимметрией медиа, которая разрушает демократию", ведь один ведущий фактически призвал к казни бездомных, а другой – потерял работу только за анализ политической риторики.

В то же время эксперты напоминают: бездомные чаще становятся жертвами преступлений, чем их виновниками, а психические расстройства сами по себе не являются показателем будущей агрессии.

