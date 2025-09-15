Водночас американці продовжують закликати звільнити ведучого з каналу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Що відомо про скандал з Кілмідом?

Різкі слова пролунали 10 вересня, коли Кілмід із колегами обговорював вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької в Північній Кароліні. Обвинуваченому у злочині діагностували шизофренію, і раніше він неодноразово потрапляв до поліції.

На зауваження співведучого Лоуренса Джонса, що бездомних із психічними розладами слід або відправляти на державні програми, або ув’язнювати, Кілмід відповів іншою жорстокішою думкою.

Мимовільна смертельна ін’єкція чи щось таке. Просто вбийте їх,

– сказав ведучий.

Телеведучий Fox News закликав вбивати безпритульних з психічними захворюваннями

Fox’s Kilmeade suggests “involuntary lethal injection” for mentally ill homeless people — “just kill them” pic.twitter.com/vmb9rNvQwz — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 13, 2025

Ці слова викликали шквал критики, зокрема й від губернатора Каліфорнії від Демократичної партії Гевіна Ньюсома, який у соцмережах процитував Біблію: "Хто закриває вухо своє від крику бідних, той сам кличе, але не отримає відповіді".

Уранці 14 вересня ведучий публічно перепросив, назвавши свої коментарі "надзвичайно безсердечними". Він визнав, що "більшість бездомних заслуговують на співчуття та допомогу, а не на осуд".

Я помилково сказав, що їм слід робити смертельні ін'єкції. Я перепрошую за це надзвичайно безсердечне зауваження. Я, очевидно, усвідомлюю, що не всі психічно хворі бездомні люди поводяться так, як злочинець у Північній Кароліні, і що так багато бездомних заслуговують на наше співчуття та емпатію,

– сказав ведучий.

Це сталося на тлі масових звільнень людей з роботи або застосування дисциплінарних стягнень по всій території США за критичні коментарі щодо вбитого активіста Чарлі Кірка. Але попри гучний скандал, Кілмід залишився працювати на Fox News.

Це різко контрастує з історією політичного аналітика MSNBC Меттью Дауда, якого звільнили після зауважень, що риторика консерватора Чарлі Кірка могла підштовхнути до насильства.

Активістка з питань запобігання насильству із застосуванням вогнепальної зброї Шеннон Воттс назвала це "моральною асиметрією медіа, яка руйнує демократію", адже один ведучий фактично закликав до страти безпритульних, а інший – втратив роботу лише за аналіз політичної риторики.

Водночас експерти нагадують: бездомні частіше стають жертвами злочинів, ніж їхніми винуватцями, а психічні розлади самі по собі не є показником майбутньої агресії.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької у США?