В то же время Дональд Трамп не теряет оптимизма и продолжает верить в то, что мирное соглашение удастся заключить, несмотря на все трудности. Политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, почему президент США пытается максимально ускорить подписание мирного плана.

Почему Трамп будет менять свои подходы к миру в Украине?

Городницкий отметил, что у Трампа нет никакого оптимизма относительно согласования мирного плана, он просто прекрасно играет роль великого лидера, который держит все под контролем. Мол, он может нажать в любую секунду на все страны и все будет решено очень быстро.

Обратите внимание! Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф обсуждал с российскими чиновниками, как Путину лучше вести разговор с президентом США. Также Уиткофф касался в беседе с россиянами деталей мирного плана.

Однако он не хочет этого делать, потому что это может нанести большую боль тем или иным странам. В то же время Трамп, по мнению политического эксперта, периодически выходит из этой роли, показывая фактическую ситуацию на переговорном поле битвы. Тогда становится очевидно, что там все очень проблематично для него.

Если же Трамп влипает в позорную ситуацию – такую, как уиткоффгейт, выходит, что у него ничего не под контролем. А Уиткофф, который решает вопросы мирового масштаба, по сути является болваном,

– объяснил он.

Трамп из-за этого, по словам Городницкого, сейчас будет вынужден максимально менять свои подходы к решению этой войны, полагаясь не на Уиткоффа, а на других персоналий из своего окружения.

Удастся ли Украине продвинуть обновленный мирный план?

Украина должна принимать непосредственное участие во влиянии на этот процесс. В то же время уиткоффгейт, по его мнению, может сыграть очень важную роль для нашей страны в будущем. Однако придется решать определенные вопросы кулуарно.

Сейчас Трамп пытается максимально ускорить процесс, чтобы нажать на Украину. Потому что его окружение, в частности Джей Ди Вэнс, заявляет, что были надежды на согласование мирного плана со стороны Украины. Киев, мол, должен был согласиться на любые условия Уиткоффа с точки зрения коррупционного скандала. Однако Украина в очередной раз выстояла,

– отметил Андрей Городницкий.

Поэтому сегодня задача Киева переписать мирный план с учетом интересов Украины. Сейчас украинская сторона утверждает, что это удалось сделать. Обновленное соглашение является довольно адекватным, в нем нет тех самых "красных линий". Однако остались проблематичные вопросы по численности ВСУ и территориальной целостности

Однако, будем откровенны, сейчас этот мирный план не будет принят,

– предположил политический эксперт.

Он добавил, что продолжается обсуждение "красных линий", которые не может пересечь одна и другая стороны. Поэтому сейчас нужно их определить и дальше проталкивать в процессе развития ситуации на фронте и в геополитике.

Какие последствия скандала с утечкой разговора Уиткоффа с россиянами?