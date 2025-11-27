Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что вряд ли России был выгоден слив этого разговора. Фактически там пошел удар по Уиткоффу, которого они прорабатывали на протяжении многих лет. Кремлю не выгодно потерять коммуникатора, который имеет прямой доступ к Трампу. Вся эта ситуация – провал для Кремля.

Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Кто мог слить эти разговоры?

Как отметил Городницкий, пока окончательно сложно утверждать, кто вообще это сделал. Это может быть как следствие борьбы между различными "башнями" Кремля. Речь идет о тех, кто хочет завершать войну, и о тех, кто не собирается останавливаться, куда принадлежит тот же глава МИД России Сергей Лавров.

Кроме того, эта ситуация выгодна Китаю. Ведь отношения России и США могут вполне ухудшиться после такого "эпизода".

Также звучали версии, что это могли сделать сами американские спецслужбы. Там вполне могут быть несогласны с теми, как проводит свою политику Трамп.

Внутри США точно есть люди, которые борются против Трампа и пытаются выровнять ситуацию, чтобы США не перешли "под контроль" России. Были также предположения, что это могли быть европейские спецслужбы вместе с украинскими. Вариантов на самом деле много,

– сказал Городницкий.

Слив разговора Уиткоффа с россиянами: коротко