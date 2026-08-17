Об этом сообщает CNN.

Достигли ли США и Иран договоренностей?

Рамочный меморандум о взаимопонимании лидеры США и Ирана подписали 17 июня 2026 года. Документ предусматривал прекращение боевых действий и срок для согласования условий детального мирного соглашения.

Установленный документом 60-дневный срок истек в полночь 17 августа. Окончательной договоренности между странами пока не достигнуто, а стороны обвиняют друг друга в нарушении временного соглашения. К тому же его уже давно считали сорванным.

Напомним, рамочное соглашение состояло из 14 пунктов. Ключевыми из них были прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Его американский лидер, как он недавно заявил, хочет объявить территорией Соединенных Штатов.

К слову, СМИ предполагают, что режим Тегерана отказался полагаться на переговоры и в течение последних месяцев активно готовит силы к эскалации. Иран стремится расширить войну и нанести США такой ущерб, чтобы в будущем предотвратить повторение нынешнего конфликта и атак, подобных 12-дневной войне 2025 года.